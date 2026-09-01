Argentina levantó un portón en la frontera con Paraguay e instaló un sistema de horarios para el cruce

La Gendarmería Nacional Argentina (GNA) instaló un portón de hierro con candado en la pasarela peatonal La Fraternidad , que conecta la ciudad formoseña de Clorinda con Nanawa , Paraguay .

La colocación de la estructura se produjo el jueves 27 de agosto y generó preocupación entre vecinos, comerciantes, trabajadores y estudiantes que utilizan diariamente el cruce, según informó el periódico ABC . Hasta ese momento, la pasarela permanecía restringida a la franja de 7 a 19 horas.

Tras la primera restricción, las autoridades de ambas jurisdicciones acordaron que la pasarela La Fraternidad permanezca abierta desde las 5 de la mañana hasta la medianoche .

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La modificación buscó evitar que personas que trabajen, estudian o realizan actividades cotidianas a ambos lados de la frontera quedaran impedidas de utilizar el cruce durante la noche. El intendente de Clorinda , Ariel Caniza , había cuestionado la decisión por "arbitraria" al no contemplar "la realidad cotidiana" de la zona.

El jefe comunal Clorinda sostuvo que las resoluciones administrativas sobre el paso debían contemplar la dinámica particular de ambas ciudades y cuestionó que la medida fuera adoptada a unos 1200 kilómetros de aquella localidad

reunión de autoridades de Clorinda y Nanawa por colocación de portón en la pasarela Clorindaaldia.com

En la misma línea, el presidente de la Junta Municipal de Nanawa, Fernando Verón, explicó que el problema no estaba solamente relacionado con el horario de los controles fronterizos, sino también con la instalación de una estructura que bloquea físicamente el puente. "A nivel nacional nunca se contempló poner un portón dentro del puente", afirmó.

El escenario tiene como antecedente las restricciones implementadas durante la pandemia de coronavirus. Desde entonces, el paso también había quedado limitado a determinados horarios, pese a que las comunidades fronterizas reclaman recuperar el esquema de circulación continua que funcionaba antes de esas medidas.

El conflicto también plantea una cuestión de seguridad para quienes necesitan cruzar fuera del horario establecido. Fernando Verón advirtió que, cuando la pasarela quedaba cerrada, algunas personas pueden intentar utilizar sectores no habilitados para atravesar la frontera. "Si estás por la zona y encontrás el puente cerrado, te ves obligado a ir por el bajo", señaló.

Por ahora, la pasarela permanecerá abierta entre las 5 y las 24. La posibilidad de recuperar el tránsito permanente dependerá de las gestiones que los municipios de ambas localidades realizarán ante los organismos nacionales y las cancillerías de Argentina y Paraguay.