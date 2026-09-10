La sub 20 femenina de Uruguay terminó a los golpes contra Chile: "Por historia, los uruguayos no saben perder", dijo el relator trasandino

La selección uruguaya sub 20 de la rama femenina en fútbol perdió este jueves un amistoso contra su similar de Chile por 2-1 y el partido terminó con un enfrentamiento a golpes entre algunas jugadoras.

El amistoso se disputó en horas de la mañana en el complejo de alto rendimiento José Sulantay Silva que está situado al lado del edificio institucional de la Asociación Nacional del Fútbol Profesional de Chile y del Instituto Nacional del Fútbol.

El entrenador Marcel Rauss realizó algunos cambios con respecto al equipo que el martes había perdido 3-0.

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Este jueves, Oriana Tola hizo el gol de Uruguay y cuando el partido estaba 1-1, Chile metió un tanto sobre la hora, obra de Antonella Martínez.

Eso desató la reacción de Antonella Cordero, quien agredió a una jugadora de Chile que cayó al piso.

Inmediatamente reaccionaron todas sus compañeras quienes se le fueron encima a Cordero. Una chilena la empujó y desde el piso, la volante de Montevideo City Torque le tiró una patada al abdomen a una de las jugadoras que la habían encimado.

El partido se calentó apenas a los 6 minutos cuando Maisha Vázquez, defensora de Nacional, recibió un codazo al cuello de parte de la número 3 chilena.

A los 61' Chile se puso 1-0 con un cabezazo implacable de Natsumi Millones.

Tola empató a los 88' con un tiro libre lejano en el que aprovechó un rebote tras mala salida de la golera chilena.

En el festejo, Cordero le gritó el gol en la cara a algunas jugadoras de Chile, calentando más el ambiente.

La jueza había dado cinco minutos de adición, pero casi en el sexto minuto, Chile generó una chance de anotar con un cabezazo donde Manuela Techera, la golera de Nacional, dejó un rebote largo y la defensora Vázquez en lugar de ir a rechazar la pelota miró a la jueza asistente para reclamar fuera de juego.

En ese rebote, Chile marcó el segundo y ahí se desató el escándalo.

El relator de La Roja Oficial dijo: "Esto de Uruguay viene de todas las generaciones, a los uruguayos y a las uruguayas no les gusta perder y menos en la hora. Por historia, los uruguayos no saben perder". Una periodista a nivel de campo agregó: "Uruguay es un mal perdedor".

Esta selección uruguaya viajará el domingo rumbo a Santa Fe para disputar los Juegos Odesur donde Uruguay defiende la medalla de plata ganada cuatro años atrás en Asunción.

La celeste debutará el miércoles 16 de setiembre justamente ante Chile, a la hora 15.00. El viernes 18, en el mismo horario, enfrentará a Paraguay, mientras que cerrará la fase de grupos el domingo 20, a la hora 10.00, frente a Venezuela. Todos los partidos se disputarán en el Parque Héroes de Malvinas.