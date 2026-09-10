Hay dos nuevos condenados por el atentado contra Mónica Ferrero

La Justicia condenó a dos nuevas personas involucradas en el atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero , ocurrido casi un año atrás, el 28 de setiembre de 2025.

Según informó la Fiscalía, uno de los condenados es un hombre que es considerado el autor intelectual del atentado contra Ferrero , que consistió en la detonación de una granada en el patio de su casa y disparos dirigidos hacia una de las ventanas.

Este hombre fue condenado por asociación para delinquir, atentado y estrago . Deberá pasar siete años y tres meses preso .

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Esta persona, además, es hijo de un expolicía de 55 años, que conoce al narcotraficante Sebastián Marset (considerado en este caso el autor intelectual máximo) y que también estaba involucrado en el atentado .

El hijo de este expolicía —ahora condenado— fue quien viajó a Bolivia y trajo la granada que se lanzó contra el patio de Ferrero.

Por otra parte, la Justicia condenó a otro hombre, en este caso como coautor. Fue hallado responsable de un delito de asociación para delinquir, atentado agravado, estrago, receptación e incendio. Deberá pasar ocho años preso.

Esta persona fue la primera que las autoridades lograron detener pocas horas después de cometido el ataque. En su momento se lo detuvo brindar asistencia logística a los delincuentes que ingresaron al patio de la casa. Había sido imputado por asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación.