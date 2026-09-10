Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
cielo claro
Sábado:
Mín 
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / JUSTICIA

Hay dos nuevos condenados por el atentado contra Mónica Ferrero

Se trata de un hombre que fue el primer detenido por este caso y el hijo de un expolicía considerado autor intelectual del atentado

10 de septiembre de 2026 19:18 hs
Imágenes del atentado contra la casa de Mónica Ferrero

Imágenes del atentado contra la casa de Mónica Ferrero

Foto: Telenoche (Canal 4)

La Justicia condenó a dos nuevas personas involucradas en el atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, ocurrido casi un año atrás, el 28 de setiembre de 2025.

Según informó la Fiscalía, uno de los condenados es un hombre que es considerado el autor intelectual del atentado contra Ferrero, que consistió en la detonación de una granada en el patio de su casa y disparos dirigidos hacia una de las ventanas.

Este hombre fue condenado por asociación para delinquir, atentado y estrago. Deberá pasar siete años y tres meses preso.

Más noticias

"Consultémosle de vuelta a la gente": García defendió allanamientos nocturnos y dijo que para 2029 "mucho votante" del FA se va a sumar a la coalición

Buque China Zorrilla llegó a Nueva Palmira este jueves: viajó arriba de un buque de carga y vino desde Australia

El hijo de este expolicía —ahora condenado— fue quien viajó a Bolivia y trajo la granada que se lanzó contra el patio de Ferrero.

Por otra parte, la Justicia condenó a otro hombre, en este caso como coautor. Fue hallado responsable de un delito de asociación para delinquir, atentado agravado, estrago, receptación e incendio. Deberá pasar ocho años preso.

Esta persona fue la primera que las autoridades lograron detener pocas horas después de cometido el ataque. En su momento se lo detuvo brindar asistencia logística a los delincuentes que ingresaron al patio de la casa. Había sido imputado por asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación.

Las más leídas

BPS paga un suplemento de más de $ 17 mil en 2026: quiénes pueden cobrarlo y cuáles son los requisitos

Fiscal de Lesa Humanidad le pidió a Ferrero un "mínimo respeto" y cuestionó que haya ido al Parlamento a "hablar mal de los compañeros"

Edgar Welker vs Paco Casal en la Justicia: primera instancia condenó a Tenfield a pagar US$ 700.000, la empresa apelará; el tema continuará por años en juzgados

La expansión de KFC: US$ 18 millones de inversión, desembarco en más ciudades y las innovaciones uruguayas que captaron las miradas de la marca a nivel global

Temas

atentado mónica ferrero

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos