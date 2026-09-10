Caso Sara Goldring: se llegó a la mayoría para firmar un acuerdo para repartir fondos y es probable que se evite el juicio en la vía penal

Finalmente se llegó a las mayorías legales necesarias para el acuerdo que Sara Goldring había propuesto a los damnificados de Custodia de Valores Mobiliarios (CVM), por lo que es altamente probable que se evite el juicio oral y público. El juez Alejandro Asteggiante había fijado el inicio para la última semana de octubre en el que la fiscalía pretende obtener su condena por apropiación indebida con una pena de 4 años de penitenciaría.

Según dijeron a El Observador fuentes al tanto de la negociación, dado que se llegó a la mayoría de las adhesiones necesarias el Banco Central del Uruguay (BCU) firmó este jueves el acuerdo que la Liga de Defensa Comercial (Lideco) se encargará de ejecutar.

El Acuerdo Privado de Reorganización (APR) implica que se les devolverá a los damnificados el 60% del total de activos informados al 31 de diciembre 2022, que según el Banco Central del Uruguay (BCU) eran US$ 21.800.000 en total.

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En la parte penal, el acuerdo habilitará una negociación entre la defensa de Goldring y la fiscalía.

Los abogados Gonzalo Fernández y Marcelo Domínguez le presentarán en los próximos días un informe de Lideco indicando cuantos damnificados adhirieron, la forma en que se va a hacer efectivo el cobro y quiénes son las personas que aceptaron el convenio de pago.

Según dijeron fuentes del fiscalía, el haber llegado al acuerdo no implica cerrar el caso penal y que no haya condena, pero si podría abrir posibilidad de acuerdo abreviado ante el pago aceptado para más del 75%. La fiscalía es la que tiene que tramitar un escrito (exhorto) a través del juzgado a Estados Unidos para que los fondos vengan a Lideco y esta se encargue de hacer el reparto.

De todos modos, la defensa tiene que estar de acuerdo en aceptar que cometió delito y a cambio obtener una pena menor. Hasta ahora Goldring ha negado haber cometido delitos.

Si la defensa no accede a la propuesta de fiscalía, se tendrá que realizar el juicio. En ese caso se prevé que el proceso puede llevar tres años y medio hasta contar con una sentencia definitiva, teniendo en cuenta las apelaciones hasta llegar a la SCJ en casación.

Las fuentes de Fiscalía explicaron que la única forma en que se pudiera clausurar el proceso penal ahora sería si se llegara a un acuerdo reparatorio, pero implicaría que el 100% de los denunciantes accedieran y dadas las diferencias que hay es difícil que eso ocurra.

El dinero que aportará Goldring

Como parte del acuerdo se establecía que el banco americano, Jefferies LLC., deberá liberar las cuentas personales de Goldring, "permitiendo de ese modo, el aporte extraordinario de la Sra. Sara Goldring a los efectos de hacer frente a los pagos aquí previstos".

"Cada parte, excepto los acreedores quirografarios que firmen el presente, se comprometen a proporcionar, brindar o suscribir, dentro de los plazos razonables, toda la información y documentación que sea requerida por Jefferies LLC. para el cumplimiento de la gestión en forma oportuna”, decía el texto del acuerdo.

"Se va a dar una orden irrevocable para que esos fondos vengan a Lideco", habia explicado Fernando Cabrera, gerente de Servicios Jurídicos de Lideco, en un encuentro que realizó semanas atrás con damnificados por zoom.

Cabrera explicó entonces que si bien el acuerdo debe ser homologado por un juez, el 21% de ese monto se pagará antes de que quede firme el acuerdo. "En este caso se estableció que el inicio de los pagos es independiente de la homologación del acuerdo", dijo.

Ante una consulta sobre el efecto del APR aprobado sobre quienes no lo firmaron, Cabrera dijo que, como no indicaron una cuenta, se les va a depositar en el juzgado y van a cobrar el 21% y después indicarán la cuenta para que se les pague el restante saldo.

Ante otra duda, Cabrera había dicho que la posición de Lideco de que los clientes con saldo negativo en sus cuentas, "no son acreedores, son deudores" por lo que su firma no incide en la mayoría.

Una de las defensoras de víctimas, Ana Irabedra, consultó que pasaría con los restantes millones que también están en el banco neoyorkino Jeffries, donde Goldring tiene sus cuentas, y que están embargados por orden del juzgado de Crimen Organizado que actúa en el caso. Cabrera le dijo que "nadie tiene conocimiento exacto de cuanto es lo que está cautelado".

"Acá lo que estamos dando es certeza. Estamos cambiando una promesa futura e incierta por algo cierto. En caso de firmar con lo que se cuenta es con los US$ 4 millones y hasta llegar al 60% de los US$ 21 millones", indicó.

La contadora Ana Chaves, quien fue interventora en CVM por el BAnco Central, agregó en esa reunión que "desde el punto de vista financiero", lo que se está ofreciendo a los clientes es devolverles "US$ 12 milones y pico con certeza y en tiempos breves" o que esperen a la "resultancia del juicio dentro de 3 años y 6 meses o más, para remesar fondos". "La simple colocación de US$ 12 millones en cualquier portafolio de bonos está rindiendo 7%, 8%. Esto colocado en 3 años y medio estamos en los US$ 19 o US$ 20 millones que se está hablando. Es mejor disponer del dinero y colocarlo uno", opinó.