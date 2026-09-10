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Oficial: anuncian la construcción de una estatua del papa León XIV, ¿dónde estará ubicada?

La escultura tendrá 14 metros de altura, con capacidad para soportar cargas de viento de hasta 120 kilómetros por hora.

10 de septiembre de 2026 15:23 hs
Nueva estatua de León XIV en Perú

Nueva estatua de León XIV en Perú

El municipio del Callao, en Perú, anunció la construcción de una estatua de 14 metros de altura del papa León XIV, que estará ubicada en un parque cercano al océano Pacífico. La obra estará terminada durante la primera mitad de noviembre, antes de la llegada del Sumo pontífice al país.

El alcalde de la localidad, César Pérez, confirmó el proyecto y señaló que no existe otra escultura registrada en el mundo con las mismas dimensiones que tendrá la escultura dedicada al actual jefe de la Iglesia Católica. El monumento contará con acabados de mármol y será instalado a pocos metros de la costa.

La construcción se realizará como parte de los preparativos para la visita de León XIV a Perú, última escala de su primera gira por América Latina. El recorrido también incluirá Uruguay y Argentina durante noviembre.

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La escultura tendrá 14 metros de altura y estará emplazada en un parque del Callao, cerca del Pacífico. Debido a su ubicación, la estructura fue diseñada para soportar cargas de viento de hasta 120 kilómetros por hora.

Pérez explicó el vínculo del pontífice con Perú al recordar que Robert Francis Prevost, nombre de nacimiento de León XIV, tiene nacionalidad peruana y posee un Documento Nacional de Identidad (DNI) del país.

"Es un papa con DNI", remarcó el alcalde. También recordó que Prevost estuvo vinculado con el territorio durante décadas y que, durante su período como religioso, sacerdote y obispo, desarrolló distintas tareas pastorales.

El vínculo comenzó en 1985, cuando Prevost llegó al país como misionero agustino. Luego desarrolló actividades pastorales en Trujillo y, desde 2014, ejerció como obispo de Chiclayo. En total, permaneció alrededor de 22 años en Perú.

La nueva obra no será el primer monumento dedicado al pontífice en el país. En 2025 fue inaugurada en Chiclayo una estatua de siete metros de altura, realizada con fibra de vidrio, en reconocimiento a la trayectoria pastoral que Prevost desarrolló en esa ciudad.

León XIV llegará a Perú durante la segunda parte de su recorrido latinoamericano. La gira comenzará el 6 de noviembre y también tendrá escalas en Uruguay y Argentina, antes de finalizar en territorio peruano.

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