Uruguay perdió en la hora ante Argentina en la Liga Evolución sub 15, y Conmebol inauguró una iniciativa llamada tercer tiempo; mirá los detalles

La selección uruguaya sub 15 que dirige Gustavo Bueno, debutó este martes con una derrota en la hora ante Argentina por 1-0 en la Liga Evolución, un certamen en el que juegan todas las asociaciones miembro de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y sustituye al Campeonato Sudamericano y fue inaugurada una iniciativa del organismo para esta categoría que es el tercer tiempo.

El único gol del encuentro fue convertido por Camilo Lacherra cuando se terminaba el mismo.

Los 11 titulares de Bueno fueron los siguientes: Thiago Carballo; Bautista González, Luan Sosa, Ignacio Echevarría, Joaquín Míguez; Bautista Casco, Johann Fernández, Luca di Matteo; Thiago Guimaraens, y Vicente Pesce y Santiago Larrosa.

De los apartados en River Plate, Matías Viña es el único que no consiguió club, no lo citó Diego Forlán a la selección uruguaya, y puede sumar ocho meses sin jugar

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Ahora Uruguay tendrá fecha libre y volverá a jugar el sábado ante Chile por la fecha 3 a la hora 10.40.

El miércoles 16, la celeste enfrentará a Paraguay a las 10 y jugará su último encuentro de su grupo el viernes 18 contra Bolivia a las 10.40.. Solamente el primero de cada llave clasificará para jugar la final el domingo 20.

La iniciativa de Conmebol con el tercer tiempo

Luego de terminado el partido entre Uruguay vs Argentina por la Liga Evolución, la Conmebol incluyó una instancia fuera de la cancha.

Se trata del tercer tiempo, un espacio (al igual que sucede en el rugby) luego de cada encuentro destinado a que los jugadores de ambos equipos conversen sobre las emociones, las situaciones de juego y el vínculo con sus adversarios.

Esto forma parte del programa Conmebol Evolución y apunta a complementar la formación deportiva con herramientas vinculadas a la convivencia, la gestión de la frustración, el liderazgo y el reconocimiento del otro, según explicaron desde el organismo continental.

En un comunicado, la Conmebol indicó que la actividad busca que el resultado no concentre toda la atención luego de los 80 minutos de juego.