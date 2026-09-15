Pausa al megaproyecto de Bañados de Carrasco: cómo se "cocinó" la decisión "de consenso" tras disputas entre MPP y PCU y qué implica el Plan Parcial

"¡La unidad está por encima de todo!", gritó un dirigente de Seregnistas, mientras salía de la Huella de Seregni tras la conferencia de prensa del intendente de Montevideo, Mario Bergara, este lunes en la noche. Minutos antes, el líder de este sector frenteamplista había anunciado que, "en aras de canalizar la discusión en clave de unidad", se había resuelto postergar el debate sobre el megaproyecto para urbanizar 228 hectáreas de Bañados de Carrasco.

Un dirigente del MPP se expresó en términos similares: " No queríamos tensar la interna, aunque los votos estaban...". La referencia inconclusa es a una posibilidad que se manejó en los pasillos de la Junta Departamental y el Palacio Municipal: que se formara una mayoría inédita en el legislativo entre algunos sectores frenteamplistas y ediles del Partido Nacional.

Pese a que ahora aseguran que "no se va la vida con este proyecto" , el MPP y Seregnistas apoyaban que se votara la declaración de interés de la recategorización del suelo, con el fin de habilitar el PAI Complementario, es decir, los estudios ambientales, sociales y urbanísticos en la zona.

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El Partido Comunista y el Partido Socialista encabezaban la otra cara, pidiendo que se descarte esta propuesta de construir 3.000 viviendas en una zona rural por su posible afectación a los humedales.

Finalmente, luego de meses de discusión en que los sectores más alejados —el MPP y el Partido Comunista principalmente— no se pusieran de acuerdo, la IM definió postergar la discusión y priorizar la realización del Plan Parcial que demandará, estimó Bergara, cerca de un año.

La decisión se "cocinó" la semana pasada. Según supo El Observador, el lunes y viernes ocurrieron dos reuniones con todos los sectores en el despacho de Bergara. En la primera el intendente buscó bajar los humos de la discusión, que había estado marcada por debates encendidos, y en la segunda armar esta propuesta de "consenso".

"(Cerramos un) acuerdo que nos permite a los frenteamplistas procesar de manera fraterna y unitaria este debate y esta discusión", celebró Bergara este lunes.

Desde el Partido Comunista destacaron el “acuerdo en clave frenteamplista”, que si bien no atiende completamente la postura del sector —que buscaba descartar el proyecto— sí posterga una discusión que los encontraba en minoría en el legislativo departamental.

En el Partido Socialista, el edil Juan Ceretta ve “con buenos ojos” la decisión de la intendencia. “Que hay que hacer algo con Bañados de Carrasco estamos de acuerdo, no podemos dejar que se contamine así. Pero no estamos de acuerdo con este proyecto en particular. Siempre sostuvimos que estaba bien hacer un Plan Parcial”, dijo a El Observador.

También celebró la decisión la Vertiente Artiguista, el sector que había denunciado meses atrás el "hostigamiento" al que llegaban las discusiones sobre este tema en los comités y las reuniones frenteamplistas. Además, este sector fue el único que planteó en la interna, meses atrás, priorizar la realización del Plan Parcial y dejar por el camino, al menos por un tiempo, el PAI Complementario.

Aunque Bergara aclaró que la decisión no fue por las "observaciones" que realizaron grupos académicos y sociales, la decisión también es bien vista desde allí. "Esta herramienta, el Plan Parcial, genera garantía", destacó Marcelo Pérez, doctor en Estudios Urbanos y coordinador del Programa Integral Metropolitano (PIM) de la Udelar, que integró las movilizaciones contrarias al proyecto. También se habían manifestado en contra vecinos de la zona y la Sociedad de Arquitectos del Uruguay.

Plan Parcial vs. PAI Complementario

Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un Plan Parcial y un PAI Complementario? Son varias. Una de las principales es el objetivo con que se realiza una y otra.

El Plan Parcial es un estudio de un área, en este caso los Bañados de Carrasco, para determinar su correcto ordenamiento territorial. Este instrumento define el uso del terreno y su criterio de urbanización. Por tanto, podría concluir que este suelo —actualmente rural de interfase— es potencialmente transformable a suburbano o no.

"El Plan Parcial a lo que apunta es a la definición de criterios de utilización del suelo en toda la trama que está aledaña a los Bañados de Carrasco", explicó Bergara.

Además, el Plan Parcial es realizado por la IM y para su habilitación no requiere de autorización de la Junta Departamental. De hecho, la IM ya puso en marcha semanas atrás la licitación para contratar la consultora que lo llevará adelante. Una vez que se conozcan los resultados, se podrá avanzar o no en la realización de un PAI —Complementario o Abreviado— para recategorizar el suelo.

En contraposición, un PAI Complementario es una herramienta de ordenamiento territorial que tiene como objetivo recategorizar un suelo que no es transformable para un desarrollo privado. En este caso los estudios los realiza y financia el privado, aunque luego debe ser presentado por la IM.

Por este motivo, uno de los principales perdedores con la decisión de la IM es la impulsora del proyecto, Bislun S.A., que esperaba iniciar cuánto antes los estudios para recategorizar el suelo.

Durante la comparecencia ante la Junta Departamental el 27 de julio, los impulsores del proyecto dijeron que la idea del Plan Parcial “estaría buenísima”, pero mostraron reparos: “Hemos visto planes parciales en la Intendencia que nunca prosperaron. O sea, por falta de recursos o por otras cuestiones, quedaron cajoneados”, dijo Francisco Rodriguez Pitt, fundador de Edilica Group, la pata uruguaya —que junto a Consultatio, del argentino Eduardo Costantini — forma Bislun S.A..

Rodríguez Pitt profundizó en su razonamiento: “Nuestra propuesta fue la siguiente: nosotros hacemos los estudios en toda el área que ustedes consideren interesante para hacer un Plan Parcial el día de mañana, y la intendencia lleva adelante el Plan Parcial cuando le parece. Pero no nos impidan seguir adelante con el PAI”.

A su turno, el arquitecto Federico Bervejillo, que está asesorando técnicamente a la compañía, se sumó a las críticas al Plan Parcial.

“Un PAI Complementario exige una calidad de estudio muy superior a la de un Plan Parcial, y nosotros tenemos los equipos y el financiamiento para hacer esos estudios. Entonces, preferimos toda la vida que haya un PAI Complementario, que vaya a fondo, que testee las ideas a fondo. No somos contrarios a la idea de un Plan Parcial, pero hacemos esos dos comentarios. El Plan Parcial Chacarita nunca se aprobó. Responsabilidad exclusiva de la intendencia: nunca se aprobó. Y ha pasado con otros planes parciales. Muchos de los planes de las áreas testimoniales salvo el de Ciudad Vieja, que se aprobó en el 2003, tardaron más de 10 años en concretarse", lanzó.

Además, contó que "la propia intendencia" les dijo que "no tienen equipo para hacer un plan parcial", por lo que "tienen que ir a un proceso de contratación".

"¿Cuál es mi experiencia? Que muchas veces esos procesos de contratación, de consultoría, como no tienen la presión de ideas concretas que haya que testear, terminan en planes parciales que pintan un futuro determinado, pero no sabemos si es un futuro que alguien esté dispuesto a construir. En cambio, un PAI Complementario es una confluencia entre quienes están dispuestos a construir y quienes tienen la responsabilidad de planificar. Nos parece que eso lo hace muy provechoso", concluyó.