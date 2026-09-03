Bergara dijo que su intendencia no participó de la exclusión de los Bañados de Carrasco entre los humedales protegidos del decreto de Ambiente

El intendente de Montevideo Mario Bergara dijo que la comuna que le toca comandar no participó de la exclusión de los Bañados de Carrasco entre los humedales protegidos del decreto del Ministerio de Ambiente . Finalmente, tras la polémica por un megaproyecto urbanístico , esta cartera anunció que emitirá decreto para incluir esta zona entre humedales protegidos.

"Compartimos plenamente que los humedales de Carrasco estén en el marco de la protección ambiental que implica el decreto. Nosotros nunca hicimos ningún planteo que implicara excluirlo ", dijo Bergara este jueves en Desayunos Informales de Canal 12.

"Fue un proceso del ministerio, que por lo que nos trasladó el ministro tuvo en consideración eso, pero no porque la intendencia hubiera hecho ningún tipo de gestión. Estamos afines de que Bañados de Carrasco estén incluidos en ese decreto ", agregó el intendente capitalino.

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Bergara además respondió que hubo una reunión después de la exclusión en las que no participó el subsecretario de Ambiente, Oscar Caputi . El jerarca en cuestión fue apoderado del empresario argentino Eduardo Costantini . Un inversor que impulsa un proyecto para construir unas 3.000 viviendas de alto poder adquisitivo en las inmediaciones, precisamente en Bañados de Carrasco , según informó Brecha.

En esta reunión "participó Leonardo Herou" como Director de Desarrollo Ambiental de Montevideo. "Nosotros dejamos claro que no teníamos dificultad. Después el ministro, creo que con buen tino, toma la decisión de incorporar los humedales de Carrasco al proyecto de decreto", sentenció Bergara.

El jefe comunal también fue consultado sobre los nuevos medios de pago para el transporte público. La comuna había anunciado que comenzaría el proceso para incorporar para abonar el boleto con tarjetas de débito, crédito, prepagas y teléfonos celulares. "En muy pocos meses creemos que va estar todo el proceso completo", dijo Bergara sobre los plazos y plan piloto que comenzará a implementarse.

La intendencia había previsto que el proceso esté culminado a mediados de 2027. "Poder cargar boletos en la propia unidad del ómnibus, o poder pagar con tarjetas de crédito y débito, cosas que parece bastante triviales, y hacen a la vida cotidiana de la gente", agregó el jefe comunal.

Por otra parte, la última encuesta de Factum reveló que el 44% de los montevideanos desaprueba su gestión, un 29% la aprueba, un 26% tiene juicios intermedios y el restante 1% dijo no saber o no contestó.

"Nosotros lo asociamos a algunas cuestiones de gestión, sobre todo el tema de limpieza, marca el humor con el cual los ciudadanos dan su opinión", dijo el intendente sobre estas cifras.

"Creo que hay otras condicionantes más políticas. Si uno empieza a desgranar la encuesta entre frenteamplistas y los de los votantes de la coalición son dos mundos diferentes", agregó, entre "muchos factores".

Aprobación del intednente de Montevideo Foto: Factum

"Nosotros lo vemos de manera dinámica, hubo un desplome de 2, 3 o 4 meses en los indicadores de aprobación y desaprobación. Pero ahora hubo un punto de inflexión y ahora estamos en un proceso de recuperación de niveles de aprobación que en buena medida se asocia a que comienza a percibirse que hay algunos aspectos de la gestión, sobre todo el vinculado a la gestión de residuos. Está empezando a solucionarse", según el jerarca.

"Otra encuesta se hizo en las zonas donde el sistema ya cambió y la opinión favorable es apabullante. Hay un 85% de personas que están satisfechas o muy satisfechas con el cambio. Hay más de un 90% que dice que en esas zonas está viendo los barrios y las cuadras más limpias que antes", sentenció.