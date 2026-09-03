José María Giménez fue presentado en Deportivo y explicó cómo se dio su salida para "ayudar" a Atlético, y que marca un cambio familiar

El internacional uruguayo José María Giménez aseguró este jueves, durante su presentación como nuevo futbolista del Deportivo de A Coruña , también de LaLiga EA Sports (Primera División española) que la posibilidad de “ayudar” al Atlético de Madrid fue lo que forzó su salida del conjunto rojiblanco.

“Es verdad que es duro después de 13 años viviendo en una ciudad como Madrid y en un club que amo, pero entendía la situación del club. E l Atlético necesitaba de mi ayuda, y como los quiero les iba a ayudar” , manifestó en rueda de prensa.

Por primera vez en 13 años, desde su irrupción en el conjunto rojiblanco en la temporada 2013-2014, el defensa central no jugará a las órdenes de Diego Simeone, del que se convirtió en uno de los hombres de confianza de su vestuario, y con el que celebró cinco de los ocho títulos que conquistó en el Atlético el técnico argentino.

“Ya sabía desde el año pasado que iba a salir y obviamente cuando se plantea esa situación es cuando se ven todas las posibilidades. Mis hijos no salieron de Madrid y es difícil, es una nueva etapa . Vivimos esta nueva etapa con una ilusión tremenda”, puntualizó Giménez, que jugará en el Dépor cedido por el equipo madrileño.

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Con contrato hasta junio de 2028, el defensa uruguayo, ganador de dos Ligas, una Supercopa de España, una Liga Europa y una Supercopa de Europa con el Atlético, cierra esta primera etapa como rojiblanco después de haber disputado 384 partidos oficiales a las órdenes de Simeone, a quien espera convencer con su rendimiento en Riazor de que puede tener nuevamente un sitio en su plantel.

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"Por qué no soñar y pensar en grande"

Giménez mostró este jueves, durante su presentación como nuevo futbolista del Deportivo de A Coruña, su ambición de cara al curso 2026/27 en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

“La ambición es hacer una buena temporada, competir de la mejor manera posible, y soñar en grande. Tiene que estar de puertas para dentro, pero ¿por qué no soñar, ilusionarse y pensar en grande sabiendo que tenemos un plantel que seguramente va a competir de la mejor manera posible?”, declaró en rueda de prensa.

El defensa central, de 31 años, llega a Riazor para aportar jerarquía, carácter y, sobre todo, experiencia tras trece temporadas en el Atlético de Madrid, con el que fue doble campeón de Liga (2013-2014 y 2020-2021), campeón de la Supercopa de España en 2014, de la Liga Europa en 2017-2018 y de la Supercopa continental en 2018.

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“Mi filosofía es el partido a partido, el ir creciendo día a día. Vine con una ilusión tremenda de aprender, crecer, y sumar desde la humildad, el sacrificio y, sobre todo, desde el esfuerzo porque sin sacrificio no se consigue nada”, ahondó durante su comparecencia ante los periodistas.

El exrojiblanco dijo estar “muy contento” y “feliz” de estar en A Coruña (noroeste de España), y confesó que “la seriedad” y “el proyecto” que tiene el Depor le animaron a decantarse por la oferta blanquiazul porque “a la hora de pensar en el fútbol uno no solo piensa en uno mismo, piensa en la familia, en lo deportivo, y el que más ganas me transmitió y más me ilusión me hizo fue el Depor”, detalló.

“Fernando (Soriano, director deportivo) lo puede decir, al mediodía le di mi palabra de que venía para aquí. Soy un hombre de palabra, le dije que venía y muy feliz, contento e ilusionado con esta etapa”, reveló el central, quien aseguró estar “súper bien” a nivel físico porque no se perdió “ningún” entrenamiento de pretemporada y tuvo minutos en estas primeras tres jornadas con su anterior equipo.

EFE