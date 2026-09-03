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El reencuentro de Federico Valverde con Carlo Ancelotti, quien sorprendió en la práctica de Real Madrid

El ex DT del conjunto blanco estuvo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas para ver de cerca a sus internacionales y reencontrarse con amigos

3 de septiembre de 2026 9:46 hs
El reencuentro de Federico Valverde con Carlo Ancelotti

El reencuentro de Federico Valverde con Carlo Ancelotti

El italiano Carlo Ancelotti, actual seleccionador de Brasil, estuvo este jueves presente en el entrenamiento de Real Madrid, donde se reencontró con el uruguayo Federico Valverde y otros exjugadores a los que dirigió en su último paso por el club.

El ex DT del conjunto blanco estuvo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas para ver de cerca a sus internacionales y reencontrarse con amigos en el club.

El reencuentro de Federico Valverde con Carlo Ancelotti

El reencuentro de Federico Valverde con Carlo Ancelotti

Vinícius, Rodrygo, Militao y Endrick son los brasileños que forman parte de la plantilla del Real Madrid. De ellos, los tres últimos están lesionados y no estarán en la lista del seleccionador con vistas al parón FIFA a finales de setiembre, aunque Endrick es el que más opciones tendría de ser convocado.

"No estoy seguro de que vaya a llegar a la primera convocatoria de Ancelotti para la selección, pero, visto que tengo a uno de mis grandes amigos como entrenador de jugadores míos, es una gran ventaja. Carlo me llamará directamente", dijo Mourinho días atrás en rueda de prensa.

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Mourinho, su "buen amigo"

Una visita a Valdebebas en la que Ancelotti coincidió con su “buen amigo” José Mourinho, actual entrenador del Real Madrid, y quien, como Carlo en su día (2013-2015 y 2021-2025), vive una segunda etapa al frente del banquillo del conjunto blanco, después de la que afrontó entre 2010 y 2013.

Ancelotti se encuentra inmerso en una gira por Europa para asistir a partidos de distintas ligas en las que juegan sus internacionales para pensar la lista de convocados con vistas a los amistosos que la Canarinha jugará contra Australia e India.

Carlo Ancelotti y José Mourinho

Carlo Ancelotti y José Mourinho

Entre sus citas, acudió a ver el debut de su hijo, Davide Ancelotti, en el banquillo del Lille, que concluyó con empate 2-2 frente al PSG.

El entrenador italiano debe enviar en los próximos días a la FIFA una lista con 50 posibles convocados para los amistosos de septiembre y anunciar la lista definitiva de 23 elegidos hasta el 11 de setiembre.

En sus primeros amistosos tras la eliminación en octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, Brasil visitará a Australia el 25 de septiembre en Townsville y cuatro días después en Brisbane, y el 3 de octubre enfrentará a India en Calcuta.

Con base en EFE

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