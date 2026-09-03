Accidente de tránsito fatal en Flores: ya se habían registrado dos muertes en otros siniestros ocurridos esa misma noche

Una persona murió en un accidente de tránsito en el departamento de Flores esta madrugada; es la tercer muerte ocasionada por este tipo de incidentes en las últimas horas .

Este último hecho ocurrió minutos antes de las 06:30 sobre el kilómetro 178 de la Ruta 3 . Las primeras informaciones apuntan a un choque frontal entre dos autos , uno de nacionalidad argentina y otro paraguayo .

Un hombre de 35 años murió tras un choque entre un auto y un camión en Ruta 3: investigan la participación de otro vehículo

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Esa misma noche, pero en Paysandú , un hombre de 35 años murió tras un choque entre un auto y un camión en Ruta 3. Las autoridades investigan, en este caso, la participación de un tercer vehículo .

Poco antes de las 20:00 del miércoles, un automóvil chocó de frente contra un camión con remolque que circulaba vacío. El conductor del auto, que viajaba solo, sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado en estado delicado a la mutualista Comepa de Paysandú, donde murió mientras era asistido.

El camión era conducido por un hombre de 62 años, quien resultó ileso. La espirometría realizada al conductor dio resultado negativo. Según declaró este conductor a Policía Caminera, circulaba de sur a norte cuando otro camión que transitaba en el mismo sentido, intentó adelantarlo.

Siempre según su versión, el automóvil circulaba en sentido contrario y, para evitar una colisión con el vehículo que realizaba el adelantamiento, se cruzó de senda e impactó frontalmente contra su camión, que posteriormente salió de la ruta.

El otro vehículo que presuntamente participó de la maniobra continuó su marcha y se retiró del lugar.

Horas más tarde, en el peaje de Queguay, las autoridades detuvieron un camión de características similares al mencionado. Las actuaciones continúan a cargo de la seccional policial correspondiente.

También esta madrugada, pero en Canelones, un motociclista de 32 años murió al chocar contra una camioneta con tráiler. La moto circulaba por calle A de este a oeste y pretendía ingresar a Ruta 6. En esas circunstancias se produjo el impacto con el otro vehículo, que circulaba por la carretera de sur a norte.

El motociclista murió en el lugar. Por otro lado, el conductor de la camioneta resultó ileso. La espirometría de este último arrojó resultado negativo.