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La nueva camiseta que estrenará Nacional y el probable equipo de Daniel Carreño ante River Plate, en un plantel en el que pueden estar los últimos fichajes

Luego del triunfo clásico del pasado domingo en el Campeón del Siglo, el entrenador Daniel Carreño volverá a utilizar un equipo alternativo

3 de septiembre de 2026 10:30 hs
La camiseta celeste de Nacional 2026

La camiseta celeste de Nacional 2026

Convocados de Nacional ante River Plate por Copa AUF Uruguay 2026

Convocados de Nacional ante River Plate por Copa AUF Uruguay 2026

Nacional estrenará su nueva camiseta celeste 2026 este jueves cuando visite a River Plate por la Copa AUF Uruguay en el Parque Saroldi a las 15:30, partido por la segunda fecha del Grupo 5 del certamen.

Siguiendo la tradición que año a año realiza en el mes de setiembre, los tricolores jugarán con su camiseta que rinde homenaje a la selección uruguaya y al aporte del club a la celeste, la que fue presentada días atrás con un diseño especial.

La camiseta celeste de Nacional 2026

La camiseta celeste de Nacional 2026

El probable equipo de Nacional

Luego del triunfo clásico del pasado domingo en el Campeón del Siglo, el entrenador Daniel Carreño volverá a utilizar un equipo alternativo como lo hizo ante Albion la semana pasada en el debut por la Copa AUF Uruguay con empate 0-0.

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El probable XI tricolor tendrá varios suplentes y juveniles, con variantes con respecto al que jugó frente al “pionero”.

Daniel Carreño

Daniel Carreño

En el arco estará el argentino Alexis Martín Arias, mientras que en la defensa estará Nicolás “Ojito” Rodríguez, Agustín Rogel, el juvenil Juan Ignacio García y Camilo Cándido.

En el mediocampo jugarán el argentino Bruno Zuculini, Luciano González y, Agustín Dos Santos.

Juan Ignacio García, juvenil de Nacional

Juan Ignacio García, juvenil de Nacional

Mientras que en ataque lo harán Tomás Verón Lupi, Tiziano Correa y Rodrigo Martínez.

De esa forma, el probable equipo tricolor será con Alexis Martín Arias; Nicolás Rodríguez, Agustín Rogel, Juan Ignacio García, Camilo Cándido; Bruno Zuculini, Luciano González, Agustín Dos Santos; Tomás Verón Lupi, Tiziano Correa y Rodrigo Martínez.

Del equipo que jugó ante Albion no están el juvenil Luciano Rodríguez, como tampoco Paolo Calione que se fue cedido a Catar. Además, no aparecen Tomás Viera ni Santiago Silva, titulares en el clásico y que se esperan que estén el domingo desde el arranque ante Juventud, al igual que Maxi Silvera.

Otros que no estarían y que irán al banco son Rubén Botta y Juan Cruz De Los Santos.

Con los últimos fichajes

Los dos últimos fichajes que anunció el club, el extremo argentino Alejando Martínez y el ex Miramar Misiones Nahuel Gelos, están en la lista de convoocados de Nacional para ir al Saroldi.

Alejandro Martínez en su primera práctica en Nacional

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Ambos fueron presentados esta semana y este miércoles comenzaron a entrenar en Los Céspedes.

Nahuel Gelos en su primera práctica en Nacional

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