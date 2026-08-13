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La desaprobación hacia el intendente Bergara bajó nueve puntos porcentuales, según encuesta de Equipos Consultores

El dato del estudio muestra un descenso en la desaprobación a su gestión, que cayó del 52% al 43%; aunque sigue presentando un saldo total en negativo

13 de agosto de 2026 18:00 hs
Mario Bergara, intendente de Montevideo, sobre la reforma del transporte
Joaquín Ormando

La última medición de opinión pública realizada en junio por la consultora Equipos Consultores refleja un cambio en el juicio de los montevideanos respecto a la administración del intendente de la ciudad, Mario Bergara.

En abril de este año, Bergara contaba con la desaprobación del 52% de los montevideanos; hoy, la desaprobación cayó nueve puntos porcentuales y se encuentra en 43%. Por su parte, la aprobación hacia el jefe comunal mostró estabilidad, posicionándose en un 27% (frente al 26% de la medición previa).

El movimiento en la opinión pública montevideana se concentró en el terreno neutral e indefinido. Quienes optaron por señalar que "ni aprueban ni desaprueban", sumados a quienes no opinaron (NS/NC), pasaron del 22% al 30%. Este reordenamiento permitió una mejora de 10 puntos en el saldo neto de evaluación de la gestión, que se ubicó en -16 (frente al -26 anterior).

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En cuanto a la percepción sobre el funcionamiento global de la Intendencia de Montevideo (IM) como institución, la tendencia acompaña el comportamiento observado hacia la figura del intendente. La desaprobación hacia el organismo bajó del 59% al 51%, mientras que la aprobación institucional se sitúa en un 27% y la postura neutral (sumado a los que no opinaron) es de 22%.

Las áreas de gestión mejor y peor evaluadas

El informe de Equipos Consultores detalla además la valoración ciudadana sobre las distintas dimensiones de los servicios departamentales. Entre ellos, los mejores evaluados para la medición reciente fueron el estado parques, plazas y espacios públicos, con 62% de juicios positivos frente a un 13% de negativos; las acciones culturales, con un 60% de aprobación contra un 11% de desaprobación; y la iluminación, que contó con 54% de valoración positiva frente a un 24% negativa.

Por el contrario, las áreas peor calificadas a nivel general son: el tránsito —un 57% opina de forma negativa frente a un 18% que lo evalúa bien o muy bien— y la limpieza —con un 61% de evaluaciones negativas y un 16% positivas.

Esta última área tiene una peculiaridad: en la última medición de Equipos Consultores aparece como el peor ámbito de la gestión de la Intendencia a nivel global. Sin embargo, cuando se mira la encuesta que analiza la percepción del nuevo sistema de gestión de la limpieza realizada a la población que ya cuenta con contenedores intradomiciliarios e intraprediales, la respuesta es completamente diferente. Esta otra medición, también realizada por Equipos Consultores y durante el mes de junio, posiciona al nuevo sistema de contenedores en un alta: 85% de los encuestados aprueba el nuevo sistema de contenedores, y 90% afirman que el sistema es mejor que el anterior. Además, la encuesta también afirma que 9 de cada 10 encuestados aseguran que su zona está más limpia.

Consultado en rueda de prensa sobre estos niveles de aprobación, Bergara mencionó el miércoles que "los resultados para la gente son visibles" y que el plan implica llevar este sistema a "casi medio millón de hogares" en Montevideo.

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