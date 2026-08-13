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"El gobierno se anotó un poroto más": Alejandro Sánchez celebró el anuncio de Cabildo Abierto de que votará la Rendición de Cuentas

El secretario de la Presidencia afirmó que "se logró que el diálogo primara por sobre las diferencias y buscar la forma de que no se pusiera un palo en la rueda al desarrollo del Uruguay"

13 de agosto de 2026 19:00 hs
Alejandro Sánchez luego del Consejo de Ministros del martes 11 de agosto de 2026

Alejandro Sánchez luego del Consejo de Ministros del martes 11 de agosto de 2026

Foto: Dante Fernandez / FocoUy

Designado por el presidente Yamandú Orsi para encabezar las conversaciones con Cabildo Abierto, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, celebró el anuncio de Guido Manini Ríos de que su partido votará en general la Rendición de Cuentas.

"Fue trabajoso, difícil, pero nos pudimos poner de acuerdo más allá de las diferencias que tenemos", sostuvo Sánchez en declaraciones a El Observador. "Acordamos cosas importantes con Cabildo Abierto que nos comprometen a futuro. Se logró que el diálogo primara por sobre las diferencias y buscar la forma de que no se pusiera un palo en la rueda al desarrollo del Uruguay".

"El gobierno se anotó un poroto más", agregó el secretario de la Presidencia. "Sin mayorías parlamentarias logra avanzar con una Rendición de Cuentas que pone recursos en la infancia, que fortalece los recursos para la seguridad, y que al intento de dejar al Uruguay sin Rendición de Cuentas siempre hay reflejos que permiten que la democracia funcione sobre la base de acuerdos entre los que pensamos distinto".

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Con el apoyo de Cabildo Abierto, el gobierno de Yamandú Orsi se asegura tener los 50 votos que necesita en la Cámara de Diputados para sacar adelante el proyecto, dado que los otros partidos de la oposición —Nacional, Colorado, Independiente e Identidad Soberana— transmitieron que no lo votarán.

Manini Ríos confirmó la noticia en una conferencia de prensa junto a los dos diputados cabildantes, Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita.

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