Cabildo Abierto votará la Rendición de Cuentas: Manini Ríos dijo que "hubo una sensibilización" del gobierno ante sus planteos

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos , anunció que votarán la Rendición de Cuentas luego que el Poder Ejecutivo aceptara varias de las propuestas que presentó.

"Se va a apoyar la Rendición de Cuentas" , dijo Manini Ríos en una conferencia de prensa en el Parlamento junto a los legisladores Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita .

Con el apoyo de Cabildo Abierto, el gobierno de Yamandú Orsi se asegura tener los 50 votos que necesita para sacar adelante el proyecto , dado que los otros partidos de la oposición –Nacional, Colorado, Independiente e Identidad Soberana– transmitieron que no lo votarán.

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La Cámara de Diputados prevé comenzar el lunes 17 la votación . El texto ya fue aprobado en comisión –solo con votos del Frente Amplio– pero ahora se le harán los cambios acordados con los cabildantes .

En la conferencia de prensa, Manini Ríos dijo que recibió la respuesta por escrito y firmada por el el presidente Orsi.

"Hace un par de semanas presentamos las bases de lo que aspirábamos que fuera contemplado en la Rendición de Cuentas y en las últimas horas recibí respuesta en cuanto a esos puntos", dijo el general retirado y exsenador.

Manini Ríos relató punto por punto los cambios que aceptó el gobierno.

En primer lugar, señaló que el pago de la "asignación única para la infancia y adolescencia" se hará únicamente por tarjeta –el gobierno pretendía que fuera mediante una transferencia– y que se aumentará de 20% a 40% la penalización de cobro cuando los niños dejen de ir a clases. Esto significa que estas familias no recibirán el 80% del total –como preveía el oficialismo– sino el 60%. A su vez, se "tomarán recaudos para la verificación de la correcta alimentación, atención médica y odontológica, y asistencia a la escuela".

Respecto a la propuesta de reducir la cantidad de funcionarios públicos, el Poder Ejecutivo se comprometió a "profundizar" en las medidas de "reducción de los gastos del Estado que son prescindibles" y "estudiar" en el futuro un camino para reducir el número de vínculos.

En tercer lugar, se destinarán $20 millones anuales al Instituto Nacional de Rehabilitación para fomentar el trabajo de los reclusos.

A su vez, el gobierno aceptó realizar una campaña de bien público sobre los efectos del consumo de cannabis y destinará el dinero que está "en recupero" de la ANV a cooperativas de vivienda.

En sexto lugar, el Ejecutivo aceptó retirar los artículos que reasignaban recursos de las Fuerzas Armadas y se comprometió –en el proyecto del año que viene– a realizar un "aumento salarial" en personal subalterno.

Por fuera de la Rendición de Cuentas, el gobierno acordó con Cabildo Abierto que la ley sobre el endeudamiento de las familias se tratará en los próximos seis meses e incorporará a los entes públicos.

"Hubo una sensibilización de nuestros planteos, hay una mejora en el proyecto", dijo Manini Ríos.

Consultado acerca de si esto lo acercaba al Frente Amplio y lo alejaba de la oposición, dijo que su interés estaba en mejorar la vida de la gente y que no entendía "la posición de algunos" –en referencia a blancos, colorados e independientes" de no votar en general el proyecto pero aprobar en comisión "200 de los 300 y pico de artículos".

"Es una incoherencia, una suerte de tomada de pelo para la gente. Nosotros actuamos con seriedad y responsabilidad, no estamos cerca de ningún bloque ni de ningún partido", sentenció.