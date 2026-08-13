"Números absolutamente reversibles": Legnani habló sobre las encuestas de aprobación del gobierno y de la polémica por el Parque Roosevelt

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, fue consultado sobre las últimas encuestas de aprobación del gobierno nacional y afirmó que son números "absolutamente reversibles al final del período" .

La última encuesta de Opción mostró que en el caso de la evaluación del gobierno, los últimos datos señalan que los juicios negativos (muy mala/mala) crecieron a 57% , los positivos bajaron a 19% (muy buena/buena) y los juicios intermedios (ni buena ni mala) bajaron a 24% . Solo 1% restante no supo qué responder o no contestó.

"Es una foto del momento, entiendo que es reversible ", dijo el intendente de Canelones, y aseguró que depende de que se vayan concretando los proyectos a los que se comprometió el gobierno. Entre ellos citó el transporte metropolitano y el Hospital de la Costa .

" Se han cometido errores no forzados que también están influyendo en los números", agregó Legnani entrevistado en Desayunos Informales (Canal 12) y dijo que se necesita "que no existan errores a futuro" .

"Estoy plenamente confiado que estos números son absolutamente reversibles al final del período", sentenció. Recordó que el actual presidente fue intendente de Canelones por 10 años y afirmó que "parte de la aprobación" que tiene el actual gobierno canario tiene que ver con esta cadena de mandatos que se extiende desde la administración de Marcos Carámbula.

"Acá –en referencia al gobierno nacional– se viene en un proceso nuevo. Se encontraron, según manifestó el gobierno nacional, con números que no eran. Con una situación económica delicada, por llamarle de alguna manera. Hay una cantidad de cosas que tuviste que reconfigurar", dijo Legnani. Además recordó que el oficialismo no tiene mayoría en la Cámara de Representantes y que esto "puede atrasar alguna iniciativa que se tenía pautada".

Entre los errores cometidos habló de problemas en la comunicación. "Fue debatido en la prensa no sé cuantos días el tema de la camioneta. Se está trabajando para revertirlos", sentenció.

Las críticas por la cancha de golf en el Parque Roosevelt

Sobre la cesión de cuatro hectáreas del Parque Roosevelt para construir una cancha de golf, el jefe comunal dijo que todavía no está definida la cantidad de árboles que se retirarán. La noticia no fue bien recibida por algunos vecinos de la zona, quienes reclamaron que el proyecto afecte el arbolado de la zona.

Según supo El Observador, la cesión del terreno es por un plazo de veinte años. Los trámites comenzaron en 2020 cuando el hoy presidente Yamandú Orsi era el intendente departamental, y el actual jefe comunal, Francisco Legnani, el secretario general.

La cancha se construirá en el padrón 24.000 de lo que se conoce como la "fracción 4" del Parque Roosevelt. Es la zona que está entre la rambla y la avenida Giannattasio. El director de parques de la Intendencia, José Freitas, dijo a El Observador que será "cerca de Giannattasio y Racine aprovechando un claro existente y muy degradado".

La autorización fue dada por la Junta Departamental en julio del año pasado, en la penúltima sesión antes de que asumieran los nuevos ediles. Salió por unanimidad e incluso el informante en sala fue el edil Gustavo Morandi del Partido Nacional.

El intendente canario aclaró que el proyecto "tiene una serie de contraprestaciones a coordinarse con la Dirección de Deportes" y que además "van a concurrir escuelas".

"Podemos entender a este grupo de vecinos que puede reclamar o que no está de acuerdo porque es un 'deporte elitista', pero tengo entendido que los mejores jugadores de golf del país están en el Cerro, son producto del campo de golf del abierto donde van juegan y practican", añadió Legnani.

"Entendemos el reclamos de los vecinos y también entendemos esta enorme cantidad de vecinos de la costa que están concurriendo habitualmente a las actividades del Parque Roosevelt y que son un éxito", dijo y entre ellas citó la carpa para eventos.