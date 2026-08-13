"Esta última encuesta debe tener alguna falla", dijo Fernando Pereira tras nuevo relevamiento de Opción sobre evaluación del gobierno

El presidente del Frente Amplio Fernando Pereira afirmó que la última encuesta de Opción "debe tener alguna falla" , aunque no atribuyó intencionalidad. Agregó que "cada tantas encuestas, hay algunas que fallan ".

En el caso de la evaluación del gobierno, los últimos datos señalan que los juicios negativos (muy mala/mala) crecieron a 57% , los positivos bajaron a 19% (muy buena/buena) y los juicios intermedios (ni buena ni mala) bajaron a 24% . Solo 1% restante no supo qué responder o no contestó.

" No creo que niveles del 19% (de juicios positivos) sean posibles . Pero vamos a esperar las próximas encuestas", dijo Pereira entrevistado en Radio Sarandí. "Las aprobaciones son circunstanciales ", agregó.

Consultado sobre otras encuestas de opinión con respecto al gobierno, Pereira respondió que "26% y 31% no es lo mismo que 19%, entre 19% y 31% hay un abismo ", dijo sobre otros indicadores de juicios positivos.

"No es que esta (encuesta) nos preocupe, lo que nos preocupa es si iniciamos una senda que nos permita llegar a niveles de aprobación como los que entendemos debería tener el gobierno de Yamandú (Orsi)", añadió.

"Habrá que buscar otras mediciones. En principio nunca desconfío de los que miden porque a la mayoría los conozco, pero sí se que hay fallas", dijo el presidente del Frente Amplio y recordó las predicciones del balotaje de 2024 en que terminó habiendo "93 mil votos de diferencia".

"Esas cosas se pueden modificar haciendo política, y eso es lo que tenemos que hacer", según Pereira. "El frenteamplismo tiene una discordancia con algunas posiciones de gobierno. Algunas han sido públicas y otras no, que nosotros lo tenemos que atender. También valora las cosas en que hemos avanzado", sentenció.

Asimismo, fue consultado por las críticas PIT-CNT al gobierno debido a que, según la central sindical, el Ejecutivo "eludió" un compromiso asumido en el Diálogo Social referido a la creación de un organismo público que centralice el pilar de ahorro individual. En ese sentido el expresidente del PIT-CNT respondió que "tienen derecho a hacer esa crítica, es más que legítimo".

"Nosotros habíamos hecho una propuesta sobre AFAP, que fue acordada. Si bien el documento deja claro que no es vinculante, claramente lo que se acuerda en un documento de este tipo se espera se cumpla", añadió Pereira.