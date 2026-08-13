Los precios de las entradas que fijó Racing para recibir a Nacional con promociones especiales por el Día del Niño

Racing dio a conocer los precios de las entradas para el partido ante Nacional del próximo sábado por la segunda fecha del Torneo Clausura, lo que tienen una promoción especial en el marco del Día del Niño del próximo domingo.

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El partido se jugará el sábado 15 de agosto a las 16:30 horas en el Estadio Centenario, escenario elegido por los de Sayago para recibir a los tricolores.

FOTO: GASTÓN BRITOS/FOCOUY Los precios de las entradas Racing fijó los precios de las entradas con una promoción especial para padres y/o madre acompañados por un hijo, o dos hijos y más.

La venta es a través de Redtickets.