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Los precios de las entradas que fijó Racing para recibir a Nacional con promociones especiales por el Día del Niño

Racing incluyó una promoción especial en el marco del Día del Niño del próximo domingo

13 de agosto de 2026 10:37 hs
Maximiliano Silvera

Maximiliano Silvera

Foto: Gastón Britos/ Foco Uy

Racing dio a conocer los precios de las entradas para el partido ante Nacional del próximo sábado por la segunda fecha del Torneo Clausura, lo que tienen una promoción especial en el marco del Día del Niño del próximo domingo.

El partido se jugará el sábado 15 de agosto a las 16:30 horas en el Estadio Centenario, escenario elegido por los de Sayago para recibir a los tricolores.

Los precios de las entradas

Racing fijó los precios de las entradas con una promoción especial para padres y/o madre acompañados por un hijo, o dos hijos y más.

La venta es a través de Redtickets.

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RACING:

Tribuna América

Generales: $ 350 / Socios: Gratis

Padre y/o madre + 1 hijo: $ 400

Padre y/o madre + 2 hijos o más: $ 500

NACIONAL:

Tribuna Olímpica

Generales: $ 700 / Socios: $ 500

Padre y/o madre + 1 hijo: $ 600

Padre y/o madre + 2 hijos o más: $ 800

Tribuna Colombes

Generales: $ 500 / Socios: $ 350

Padre y/o madre + 1 hijo: $ 600

Padre y/o madre + 2 hijos o más: $ 800

Tribuna América Puerta 24

Generales: $ 850 / Socios: $ 650

Padre y/o madre + 1 hijo: $ 600

Padre y/o madre + 2 hijos o más: $ 800

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