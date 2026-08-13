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El tatuaje que se hizo un ex Nacional para recordar el título de campeón de la Liga AUF Uruguaya 2025

En las imágenes se puede ver el contorno de la copa de la Liga AUF Uruguaya con la fecha de la consagración

13 de agosto de 2026 11:11 hs
El tatuaje que se hizo Julián Millán

El tatuaje que se hizo Julián Millán

Un exjugador de Nacional se realizó un tatuaje para recordar el título de campeón de la Liga AUF Uruguaya 2025 conquistado por los tricolores en la pasada temporada.

Se trata del colombiano Julián Millán, quien fue una de las figuras de los albos el año pasado y que fue transferido a Fluminense de Brasil, su actual equipo.

El tatuador uruguayo Nicolás Piñeyro fue quien hizo el trabajo en la pantorrilla del futbolista.

Julián Millán con el tatuador Nicolás Piñeyro

Julián Millán con el tatuador Nicolás Piñeyro

En las imágenes se puede ver el contorno de la copa de la Liga AUF Uruguaya con la fecha de la consagración: 30/11/2025.

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Ese día Nacional se coronó campeón al ganarle la segunda final a Peñarol en el Gran Parque Central.

Millán llegó a los tricolores para la temporada 2025, como una apuesta del vicepresidente Flavio Perchman, y se destacó con grandes actuaciones, sumando 56 partidos con la camiseta blanca, logrando los títulos de la Supercopa Uruguaya y la Liga AUF Uruguaya.

Sus buenas actuaciones hicieron que Fluminense se interesará en el él y lo fichara por más de US$ 4.000.000 y bonos por rendimiento.

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