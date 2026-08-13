El tatuaje que se hizo un ex Nacional para recordar el título de campeón de la Liga AUF Uruguaya 2025

Un exjugador de Nacional se realizó un tatuaje para recordar el título de campeón de la Liga AUF Uruguaya 2025 conquistado por los tricolores en la pasada temporada.

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Se trata del colombiano Julián Millán , quien fue una de las figuras de los albos el año pasado y que fue transferido a Fluminense de Brasil, su actual equipo.

El tatuador uruguayo Nicolás Piñeyro fue quien hizo el trabajo en la pantorrilla del futbolista.

En las imágenes se puede ver el contorno de la copa de la Liga AUF Uruguaya con la fecha de la consagración: 30/11/2025.

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Foto: Gastón Britos/ FocoUy

Millán llegó a los tricolores para la temporada 2025, como una apuesta del vicepresidente Flavio Perchman, y se destacó con grandes actuaciones, sumando 56 partidos con la camiseta blanca, logrando los títulos de la Supercopa Uruguaya y la Liga AUF Uruguaya.

Sus buenas actuaciones hicieron que Fluminense se interesará en el él y lo fichara por más de US$ 4.000.000 y bonos por rendimiento.