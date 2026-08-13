Justin Ellis, estadounidense con madre uruguaya, anotó un nuevo gol con el Orlando City y habló de la chance de representar a Uruguay o Estados Unidos: "Sería un sueño"

El delantero Justin Ellis , estadounidense con madre uruguaya, anotó un nuevo gol para el Orlando City en el empate 2-2 ante el Atlético San Luis por la fase de grupos de la Leagues Cup , y habló por primera vez de la chance de representar a la selección uruguaya o la de Estados Unidos.

Ellis ingresó a la cancha a los 59 minutos del partido , que iba 1-0 a favor del Orlando gracias a un tanto de Daryl Dike en la primera mitad. Diez minutos después de entrar al campo, el estadounidense uruguayo recibió un centro de Tiago y anotó el 2-0 con un cabezazo que se metió cerca del palo derecho del arco defendido por Gibrán Lajud.

Es el tercer gol en la temporada para el delantero de 19 años, que lleva 18 partidos con la camiseta del primer equipo de Orlando desde su debut en abril de 2026.

San Luis empató el partido gracias a los goles de Sebastián Pérez-Bouquet a los 79 minutos y David Rodríguez en una de las últimas jugadas del encuentro.

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En la fase de grupos de la Leagues Cup los empates terminan en penales, con dos puntos para el equipo que gane la tanda y uno para el perdedor, y en este caso Orlando se llevó la unidad extra al vencer 5-3 en esa instancia. Ellis anotó su penal, al igual que su compañero Antoine Griezmann.

Justin Ellis makes it 2-0 against San Luis! pic.twitter.com/uAmwFoiCwo — Major League Soccer (@MLS) August 13, 2026

A pesar de esta victoria en los penales, Orlando quedó eliminado de la Leagues Cup, cuya fase de grupos consta de tres fechas de partidos todos contra todos entre 18 equipos de la Liga MX y 18 de la MLS con cuatro lugares para cada liga en los cuartos de final. El equipo estadounidense terminó con cinco unidades en tres partidos, y ya no puede alcanzar al Austin, cuarto con seis puntos. San Luis se va del torneo con un solo punto.

Tras el partido, Ellis fue consultado en conferencia de prensa sobre la posibilidad de representar a la selección de Estados Unidos, y confesó que sería "un sueño hecho realidad", pero aclaró que no ha tenido ninguna comunicación con el cuerpo técnico del argentino Mauricio Pochettino.

"Fui llamado a la Sub 20, pero luego me llamaron para ayudar al equipo", recordó el delantero, que disputó cinco partidos con la selección juvenil estadounidense entre 2025 y 2026.

Tras ello, y sin que nadie se lo consultara, Ellis mencionó a la selección uruguaya: "Sería un sueño hecho realidad, allí o en Uruguay, sería una gran oportunidad jugar en una selección nacional mayor".

Ellis nació en Florida, Estados Unidos, el 14 de mayo de 2007, pero también tiene la nacionalidad uruguaya gracias a su madre, oriunda del país. Comenzó en las juveniles del Inter Miami y luego pasó a las inferiores de Orlando, donde en 2025 destacó en el equipo de reserva con siete goles y seis asistencias en 22 partidos, lo que le dio la chance de saltar al primer equipo del club.