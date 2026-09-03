¿Nahuel Herrera a Gremio? La aclaración que hizo su representante Edgardo Lasalvia, quien reveló el deseo del zaguero de Peñarol

Edgardo Lasalvia , el representante del zaguero de Peñarol Nahuel Herrera , emitió un comunicado para informar la situación del juvenil ante las versiones que circularon de un posible traspaso a Gremio de Porto Alegre de Brasil.

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La agencia TMA, que encabeza el empresario, consideró “necesario aclarar su situación”.

“Al día de hoy, y teniendo en cuenta el estado de las conversaciones y negociaciones que se encuentran en curso, no existe ningún acuerdo para concretar su transferencia”, dice la nota divulgada este miércoles.

Además, Lasalvia contó cuál es el objetivo del futbolista que se recupera de una fractura de quinto metatarsiano

Nahuel Herrera antes de su operación junto al empresario Edgardo Lasalvia

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“El plan actual, en línea con el deseo del propio jugador, es que permanezca en Peñarol”, sostuvo. “Nahuel continúa plenamente enfocado en Peñarol y en los objetivos deportivos del club”.

Las llamadas de Ruglio con Gremio

Como informó Referí, este martes se llevó a cabo el extenso consejo del que participaron el presidente Ignacio Ruglio, el vicepresidente Eduardo Zaidensztat, el secretario general Jorge Nirenberg, Zelmar Dufrechou y Marcelo Solomita por el oficialismo.

Por la oposición estuvieron Evaristo González, Rodolfo Catino, Guillermo Varela, Fernando Jacobo y Daniel Tealdi en lugar de Santiago Sánchez.

Diez consejeros votaron a favor de realizar una investigación de los hechos contratando los servicios de un profesional que no pertenezca al club. En esa investigación será analizada la conducta de funcionarios, empresas tercerizadas y también directivos.

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

El único que no votó fue Ignacio Ruglio, quien estuvo escasos minutos en el consejo porque estaba atendiendo una llamada internacional.

Según explicó a sus compañeros de directiva, negociaba con Gremio la venta de Nahuel Herrera.

Ruglio no presentó en el consejo números ni detalles de una posible venta por Herrera.

Este miércoles, Lasalvia, negó un "acuerdo" con Gremio y dijo que el jugador quiere permanecer en Peñarol.