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Peñarol inició una investigación interna, que incluye a los dirigentes, para encontrar a los responsables de los graves incidentes en el clásico del Campeón del Siglo

El consejo directivo de Peñarol decidió ir a fondo tras lo ocurrido en el clásico que Nacional ganó 1-0 en el Campeón del Siglo y en el que se produjo un enfrentamiento de 15 minutos de los hinchas aurinegros con la Policía

1 de septiembre de 2026 23:25 hs
Ignacio Ruglio en el partido entre Boston River y Peñarol

Ignacio Ruglio en el partido entre Boston River y Peñarol

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

El consejo directivo de Peñarol decidió este martes de noche iniciar una investigación interna para encontrar a los responsables de los graves incidentes que ocurrieron el domingo en el clásico ante Nacional, por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Al finalizar el partido que Nacional ganó 1-0, se produjo un enfrentamiento de 15 minutos de un numeroso grupo de hinchas aurinegros contra la policía, que quedó registrado en este video captado por un dron del Ministerio del Interior y de la AUF.

La denuncia de lo ocurrido en el clásico ingresó este lunes de noche a la órbita de la justicia deportiva, en la Comisión Disciplinaria, que la próxima semana se expedirá.

También lo ocurrido en el CDS ya está en la órbita de la Justicia ordinaria a través de los informes e investigación que realizó la policía.

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En medio de esta crisis que vive Peñarol en el tema seguridad, los dirigentes aurinegros se reunieron este martes durante cuatro horas en la sede del Palacio Peñarol.

El encuentro comenzó a la hora 18.30 y finalizó poco después de las 22.

El club hizo público un comunicado en el que informó que irá a fondo para determinar las responsabilidades de lo ocurrido, y especifica que la investigación llegará a los dirigentes.

La auditoria será realizada por profesionales externos al club.

Tras la reunión los dirigentes no realizaron declaraciones.

Este fue el comunicado de Peñarol:

"El Consejo Directivo del Club Atlético Peñarol resuelve iniciar investigación interna para identificar posibles responsabilidades de funcionarios, empresas tercerizadas o directivos sobre las irregularidades que se presentaron en el Estadio Campeón del Siglo. A tales efectos, se contratará profesionales externos".

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