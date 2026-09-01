Así están las tablas de posiciones de la Copa AUF Uruguay, con Peñarol primero en su grupo y Nacional segundo; Wanderers y Cerro empataron 1-1 y Colón y Fénix 3-3

Wanderers y Cerro empataron 1-1 en la noche de este martes en el Parque Viera, en tanto que por la tarde, Colón y Fénix igualaron 3-3 en el partido que abrió la segunda semana de la Copa AUF Uruguay 2026 que como premio clasificará al campeón como Uruguay 4 en la Copa Libertadores del próximo año.

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Bryan Paz y dos de Ramiro Quintana marcaron los goles para Colón, en tanto, dos de Jorge González y uno de Matías Cabrera para Fénix.

Desde la hora 18 juegan Wanderers vs Cerro en el Viera y a las 20, Montevideo City Torque vs Danubio .

Con un formato diferente, en esta temporada la competencia se dividió en dos sectores, por un lado compite el fútbol amateur y por otro el profesional, los que confluirán a partir de octavos de final en los playoffs por el título.

Peñarol 1-0 Montevideo City Torque por la Copa AUF Uruguay: el equipo de Diego Aguirre ganó con gol de Eric Remedi y quedó líder de su grupo junto a Danubio

Copa AUF Uruguay: Peñarol y Nacional serán visitantes en la segunda fecha que comienza este martes y que tiene el inicio para los equipos de la Divisional C

En el fútbol profesional esta semana comenzó la segunda fecha de la competencia, cuando aún hay cuatro partidos pendientes de la primera jornada.

Peñarol lidera el Grupo 1 tras la victoria ante Montevideo City Torque en la primera fecha y Nacional está segundo en el Grupo 5, detrás de River Plate luego del empate 0-0 del estreno de los tricolores frente a Albion.

El equipo de Diego Aguirre juega este miércoles a la hora 20 frente a Atenas en el Campus de Maldonado y Nacional visita a River en el Saroldi el jueves a las 15.30.

Tras completar esta fase de grupos, los dos primeros de cada serie y los cuatro mejores terceros avanzarán a la ronda de los 32 mejores.

Así están las tablas de posiciones de los seis grupos en el fútbol profesional:

Resultados de la primera fecha:

Nacional 0-0 Albion

Peñarol 1-0 Montevideo City Torque

Defensor Sporting 0-0 Rentistas

Liverpool 2-0 Fénix

Danubio 3-2 Atenas

Juventud 1-0 Oriental

Progreso 0-2 River Plate

Plaza 2-1 Cerro Largo

Partidos pendientes de la primera fecha:

Racing-Central Español

Boston River-Colón

Deportivo Maldonado-Wanderers

Cerro-Cerrito

Así se juega la segunda fecha:

Llega setiembre con la agenda cargada. #JuegaUnPaís pic.twitter.com/PNhmCaZ5rg — Copa AUF Uruguay (@CopaAUFUruguay) August 28, 2026

Así es el nuevo formato de la Copa AUF Uruguay

El nuevo formato de la Copa AUF Uruguay establece una primera Eliminatoria, en la que están compitiendo equipos AUF entre clubes profesionales que la disputan las 16 institución de la Primera división y los 8 primeros de la Tabla Anual del torneo de la Segunda división profesional al momento de la finalización de la primera rueda de la fase regular del torneo de dicha competición.

Esos 24 equipos se dividen en seis series de cuatro equipos cada una. Se disputarán tres fechas en cada serie, todos contra todos. Como fue informado, clasificarán a la siguiente fase de la Copa AUF Uruguay los dos primeros de cada serie, más los cuatro mejores terceros. Para definir los mejores terceros que clasificarán se utilizará el sistema utilizado por FIFA.

Cómo se juega la segunda fase

La segunda fase la integrarán las siguientes instituciones:

16 clubes clasificados de la Fase Eliminatoria entre equipos profesionales.

4 clubes de Divisional C clasificados de la Fase Eliminatoria.

2 clubes de Segunda división amateur, Divisional D.

10 clubes de la Organización del Fútbol del Interior (OFI).