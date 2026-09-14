Peñarol decidió apelar el fallo que le impuso la Comisión Disciplinaria de la AUF: mirá qué puntos puede recurrir y cómo se sustanciará el recurso

Peñarol definió en las últimas horas apelar el fallo que le impuso el miércoles de la semana pasada la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por los graves incidentes que hinchas aurinegros generaron durante y después del clásico ante Nacional jugado en el Campeón del Siglo el 30 de agosto.

Durante el mismo, hinchas de Peñarol exhibieron un ataúd con los colores de Nacional y el nombre de un barra que había sido asesinado en un enfrentamiento en 2022 .

También se lanzaron botellas al campo de juego, se exhibieron banderas prohibidas por los protocolos de seguridad vigente, se encendieron bengalas y bombas de humo y se entonaron cánticos violentos, entre otras irregularidades.

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El partido comenzó y terminó sin mayores problemas, pero al final del clásico, la barra de Peñarol apostada en la Tribuna Cataldi protagonizó un violento episodio contra la Guardia Republicana.

El jefe del operativo y de la Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, denunció que los hinchas tenían construida una pared falsa en una pieza de la Tribuna Cataldi.

Tras la audiencia que se llevó a cabo el pasado lunes, la Comisión Disciplinaria dictó el miércoles su castigo imponiéndole a Peñarol una multa de 150 unidades reajustables (UR), la quita de un punto y cuatro partidos de local a puertas cerradas y fuera del Campeón del Siglo.

Peñarol basó su defensa afirmando que el partido se pudo disputar con normalidad de principio a fin sin interrupciones, que los hechos ocurridos durante el partido fueron individuales y aislados (incluido el ingreso del ataúd) y que el enfrentamiento con la Policía se dio después del partido y fuera del estadio, lo que inhibía a la Comisión de jugar el hecho.

Esta, sin embargo, entendió que los hechos acaecidos en el partido tuvieron naturaleza colectiva y que el enfrentamiento del final comenzó dentro de la tribuna con agresiones hacia la Policía e hinchas generando destrozos en el estadio para atacar a la guardia policial.

La Comisión calificó lo sucedido como un “accionar frenético y sumamente violento de los parciales pocas veces visto en nuestras canchas”.

¿Qué parte del fallo puede apelar Peñarol?

No toda la parte dispositiva del fallo es apelable por parte de Peñarol. Eso lo determina el artículo 42 del Código Disciplinario de la AUF.

"Artículo 42. Decisiones no recurribles

42.1 No serán apelables las decisiones de la Comisión Disciplinaria en las que se sancione con:

a) una advertencia,

b) una reprensión, amonestación o apercibimiento,

c) una suspensión de hasta tres partidos,

d) una suspensión por tiempo determinado de hasta tres meses,

e) multa por cuantía inferior U.R. 151 si se hubiera impuesto a un Club,

f) multa por cuantía inferior a U.R. 40 en los demás casos,

g) prohibición de jugar en un campo de juego determinado, hasta por 3 fechas.

h) deducción de hasta 1 punto.

42.2 Si la Comisión Disciplinaria combina sanciones de diferente naturaleza, el recurso es admisible si al menos una de ellas excede de los límites mencionados en el apartado 1. Es competencia del Tribunal de Alzada examinar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad del recurso.

Es decir que Peñarol no puede apelar la multa por inferior a 151 UR ni la quita de un punto por ser inferior a tres puntos.

Lo que sí puede apelar es la prohibición de jugar en el Campeón del Siglo porque recibió cuatro partidos y el límite para apelar es cuatro y también la sanción para sus hinchas porque no está específicamente prevista en el artículo.

¿Quiénes integran el Tribunal de Apelaciones y cómo se sustanciarán los recursos que presentará Peñarol?

Actualmente el Tribunal de Apelaciones sigue integrado por los abogados Álvaro da Silva, Fernando Aguirre y Alejandro Sobrera. Años atrás renunciaron a sus cargos Carlos Mata, Hugo Lens y Rodolfo Ponce de León.

Cuando Peñarol presente el recurso se puede generar un incidente previo para el caso de que, por ejemplo, los aurinegros recusen a algún miembro del Tribunal.

Si no hay recusaciones, se procederá a realizar un sorteo entre los miembros de otros tribunales de la AUF (salvo los que participaron en primera instancia) y que sean abogados, para integrarlo al Tribunal para que este tenga un cuarto integrante que es lo mínimo que requiere para poder funcionar.

Recién cuando el tribunal esté integrado, se procederá al estudio del expediente y de la apelación que presente Peñarol.