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Cerro decidió que jugará ante Peñarol el sábado en el Estadio Luis Tróccoli y con sus hinchas por el Torneo Clausura

El conjunto de la Villa que pelea el descenso, quiere jugar en su casa y con su gente

14 de septiembre de 2026 18:32 hs
Hinchas de Cerro en el Tróccoli
Hinchas de Cerro en el Tróccoli

Cerro decidió este lunes que el partido por la séptima fecha del Torneo Clausura ante Peñarol del próximo sábado lo jugará como local en su escenario, el Estadio Luis Tróccoli.

Su presidente, Alfredo Jaureguiverry informó la determinación que tomó el club para tratar de ayudar al equipo que dirige Alejandro Cappuccio.

Cabe recordar que Peñarol elevó una propuesta para que el encuentro se disputara en el Estadio Centenario y con público de ambas instituciones, pero finalmente los de la Villa no lo aceptaron.

Lo que dijo el presidente de Cerro

El presidente de Cerro, Alfredo Jaureguiverry, explicó por qué su club tomó esta determinación de jugar ante Peñarol en el Estadio Luis Tróccoli.

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"Me llamaron (previo al encuentro de este domingo que los mirasoles vencieron a Albion 3-1) y me dijeron que me iban a volver a llamar, pero no llamaron. Si hubiera interés, era ayer (domingo) u hoy (lunes) a la mañana; no da ni para seguir”, dijo en Sport 890.

Y añadió: "Cuando hay interés, vos tenés que programar una reunión. Tenemos que darle seriedad. No perdés nada en juntarte media hora. No hubo ningún intento".

“¿Para qué vamos a arriesgar? ¿Qué beneficio tenemos? Está todo bárbaro, pero hay circunstancias en la vida que hoy no ameritan. La hinchada va a tener precios populares. Va a ser un partido de local y como local”, finalizó.

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