Elche vs Real Madrid: día, hora y dónde ver a Federico Valverde ir por la punta de LaLiga de España

El partido entre Elche y Real Madrid de Federico Valverde por la sexta jornada de LaLiga de España se disputará este martes 15 de setiembre a la hora 16.30 y se podrá ver en vivo a través de la señal de cable ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El encuentro correspondiente a la sexta fecha del campeonato español está programado para el martes 15 de setiembre . El escenario de este cruce será el Estadio Martínez Valero, recinto donde el conjunto ilicitano oficia como local.

El pitazo inicial está fijado para la hora 16.30 (21:30 horas en el huso horario local de España).

La transmisión oficial del partido para el territorio uruguayo y el resto de Sudamérica estará a cargo de la cadena ESPN en televisión por cable. Asimismo, el encuentro se podrá seguir de forma online mediante la plataforma de streaming Disney+ .

El jugador al que visitó Diego Forlán en un viaje relámpago, que sustituyó a Antoine Griezmann, y al que pretende para la selección uruguaya

Las lecturas divididas de la prensa española sobre el rendimiento de Federico Valverde en Real Madrid ante Rayo Vallecano, entre elogios y críticas

Información de contexto relevante: cómo llegan los equipos

Este enfrentamiento forma parte de una fecha intersemanal clave para las aspiraciones de ambos clubes en el inicio de la temporada 2026-2027.

El presente de Real Madrid: el conjunto merengue, dirigido por José Mourinho, llega a este compromiso tras golear 4-1 a Rayo Vallecano en el Estadio Santiago Bernabéu. En dicho encuentro destacaron las actuaciones de Kylian Mbappé (autor de un doblete), Jude Bellingham y Álvaro Carreras. Con este resultado, el equipo blanco alcanzó los 12 puntos en sus primeros cinco partidos del torneo.

el conjunto merengue, dirigido por José Mourinho, llega a este compromiso tras golear 4-1 a Rayo Vallecano en el Estadio Santiago Bernabéu. En dicho encuentro destacaron las actuaciones de Kylian Mbappé (autor de un doblete), Jude Bellingham y Álvaro Carreras. Con este resultado, el equipo blanco alcanzó los 12 puntos en sus primeros cinco partidos del torneo. La situación de Elche: por su parte, el equipo local comandado por Martín Anselmi buscará hacerse fuerte en casa tras conseguir un valioso empate 1-1 en su visita a Athletic Club en San Mamés. Actualmente, el equipo ilicitano suma dos unidades en la tabla de posiciones y necesita sumar de a tres para escalar posiciones.

Posibles alineaciones

A falta de confirmación oficial en los minutos previos al inicio del partido, estas son las formaciones probables que preparan ambos entrenadores: