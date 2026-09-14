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Elche vs Real Madrid: día, hora y dónde ver a Federico Valverde ir por la punta de LaLiga de España

Los dirigidos por José Mourinho quieren mantener la racha ganadora en su visita a un rival que los espera con todo

14 de septiembre de 2026 5:00 hs
Federico Valverde en su debut como primer capitán de Real Madrid en el Bernabéu

Federico Valverde en su debut como primer capitán de Real Madrid en el Bernabéu

Foto: AFP

El partido entre Elche y Real Madrid de Federico Valverde por la sexta jornada de LaLiga de España se disputará este martes 15 de setiembre a la hora 16.30 y se podrá ver en vivo a través de la señal de cable ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

¿Cuándo juegan Elche vs Real Madrid con Federico Valverde?

El encuentro correspondiente a la sexta fecha del campeonato español está programado para el martes 15 de setiembre. El escenario de este cruce será el Estadio Martínez Valero, recinto donde el conjunto ilicitano oficia como local.

¿A qué hora juegan Elche vs Real Madrid con Federico Valverde?

El pitazo inicial está fijado para la hora 16.30 (21:30 horas en el huso horario local de España).

¿Dónde ver en vivo Elche vs Real Madrid con Federico Valverde?

La transmisión oficial del partido para el territorio uruguayo y el resto de Sudamérica estará a cargo de la cadena ESPN en televisión por cable. Asimismo, el encuentro se podrá seguir de forma online mediante la plataforma de streaming Disney+.

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Información de contexto relevante: cómo llegan los equipos

Este enfrentamiento forma parte de una fecha intersemanal clave para las aspiraciones de ambos clubes en el inicio de la temporada 2026-2027.

  • El presente de Real Madrid: el conjunto merengue, dirigido por José Mourinho, llega a este compromiso tras golear 4-1 a Rayo Vallecano en el Estadio Santiago Bernabéu. En dicho encuentro destacaron las actuaciones de Kylian Mbappé (autor de un doblete), Jude Bellingham y Álvaro Carreras. Con este resultado, el equipo blanco alcanzó los 12 puntos en sus primeros cinco partidos del torneo.
  • La situación de Elche: por su parte, el equipo local comandado por Martín Anselmi buscará hacerse fuerte en casa tras conseguir un valioso empate 1-1 en su visita a Athletic Club en San Mamés. Actualmente, el equipo ilicitano suma dos unidades en la tabla de posiciones y necesita sumar de a tres para escalar posiciones.

Posibles alineaciones

A falta de confirmación oficial en los minutos previos al inicio del partido, estas son las formaciones probables que preparan ambos entrenadores:

  • Elche: Matías Dituro; Tete Morente, Germán Valera, Pedro Bigas, Víctor Chust, Buba Sangaré; Facundo Buonanotte, Gonzalo Villar, Thomas Lemar; Fer Niño y Javi Morcillo.
  • Real Madrid: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Bernardo Silva, Federico Valverde, Yan Diomande, Jude Bellingham; Vinícius Jr. y Kylian Mbappé.

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