El insulto de Washington Aguerre de Peñarol al argentino Iker Zufiaurre que se escuchó claramente por la ausencia de hinchas

El golero de Peñarol Washington Aguerre volvió a protagonizar una incidencia polémica en el partido que su equipo le ganó este domingo a Albion por la sexta fecha del Torneo Clausura.

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En un encuentro muy tranquilo, porque Peñarol lo liquidó en el primer tiempo, Aguerre fue amonestado por el juez Esteban Guerra luego de que este cobrara penal a Eduardo Darias tras un toque muy leve sobre Francisco Ginella.

Tras el descuento de Albion, se produjo una particular incidencia.

Albion atacó y la pelota se fue afuera, cayendo detrás del cartel de publicidad electrónica.

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Aguerre fue a buscarla sin ponerle mucho apuro.

El delantero de Albion, el argentino Iker Zufiarre, también saltó detrás de la publicidad y cruzó una palabra con Aguerre.

Guerra le dio la orden al golero de reiniciar el juego.

Nuevamente Zufiarre le dijo algo a la pasada a Aguerre, por la nuca.

"Cerrá el orto, aprendé a cerrar el orto", le gritó el golero, a escasos metros del juez Guerra.

Peñarol no contó con hinchas por la sanción que recibió tras los incidentes contra Nacional en el Campeón del Siglo.

Los hinchas o allegados de Albion, compraron apenas 47 entradas.