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El insulto de Washington Aguerre de Peñarol al argentino Iker Zufiaurre que se escuchó claramente por la ausencia de hinchas

El golero de Peñarol tuvo un picante cruce con el delantero argentino de Albion en un partido que ya estaba liquidado

13 de septiembre de 2026 23:34 hs
Washington Aguerre&nbsp;

Washington Aguerre 

Foto: FotoBaires/FocoUy

El golero de Peñarol Washington Aguerre volvió a protagonizar una incidencia polémica en el partido que su equipo le ganó este domingo a Albion por la sexta fecha del Torneo Clausura.

En un encuentro muy tranquilo, porque Peñarol lo liquidó en el primer tiempo, Aguerre fue amonestado por el juez Esteban Guerra luego de que este cobrara penal a Eduardo Darias tras un toque muy leve sobre Francisco Ginella.

Tras el descuento de Albion, se produjo una particular incidencia.

Albion atacó y la pelota se fue afuera, cayendo detrás del cartel de publicidad electrónica.

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Aguerre fue a buscarla sin ponerle mucho apuro.

El delantero de Albion, el argentino Iker Zufiarre, también saltó detrás de la publicidad y cruzó una palabra con Aguerre.

Guerra le dio la orden al golero de reiniciar el juego.

Nuevamente Zufiarre le dijo algo a la pasada a Aguerre, por la nuca.

"Cerrá el orto, aprendé a cerrar el orto", le gritó el golero, a escasos metros del juez Guerra.

Peñarol no contó con hinchas por la sanción que recibió tras los incidentes contra Nacional en el Campeón del Siglo.

Los hinchas o allegados de Albion, compraron apenas 47 entradas.

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