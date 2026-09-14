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Vozinha perdió su invicto en el arco de Colo Colo en Chile por un error propio; mirá el video

El arquero, quien estuvo entre los mejores del Mundial 2026 por lo que hizo con su selección, Cabo Verde, se equivocó feo

14 de septiembre de 2026 19:28 hs

El fútbol chileno entregó una jornada para el recuerdo con un desenlace tan impensado como insólito. Colo Colo, que venía entonado y ostentando un invicto impecable desde la llegada de su nuevo arquero, Vozinha, apenas empató 1-1 ante Deportes Concepción tras una falla garrafal que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

El gran protagonista de la tarde fue el arquero caboverdiano, quien hasta el momento se erigía como la gran figura y el amuleto del Cacique.

Sin embargo, en una jugada que parecía totalmente controlada e inofensiva desde un córner, el golero cometió un error insólito ya que salió a cortar el centro sin firmeza, fue anticipado en el aire por el defensor Norman Rodríguez y terminó mirando cómo la pelota se le metía en el fondo de su arco.

Vozinha y un error que costó caro

El tanto en contra recibido por Vozinha y por Colo Colo, significó un golpe tremendo en lo anímico para el equipo, que pese a empujar con más ganas que ideas claras durante el resto del encuentro, apenas llegó al empate ante Deportes Concepción en su propio Estado Monumental.

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Con esta igualdad, el equipo del Cacique frena su impulso en la tabla de posiciones, aunque se mantiene en el primer lugar del torneo de Chile.

El entrenador y el plantel deberán dar vuelta la página rápidamente para respaldar al arquero y reacomodar filas de cara a los próximos desafíos del campeonato.

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