Vozinha perdió su invicto en el arco de Colo Colo en Chile por un error propio; mirá el video

El fútbol chileno entregó una jornada para el recuerdo con un desenlace tan impensado como insólito. Colo Colo, que venía entonado y ostentando un invicto impecable desde la llegada de su nuevo arquero, Vozinha, apenas empató 1-1 ante Deportes Concepción tras una falla garrafal que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

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El gran protagonista de la tarde fue el arquero caboverdiano, quien hasta el momento se erigía como la gran figura y el amuleto del Cacique.

Sin embargo, en una jugada que parecía totalmente controlada e inofensiva desde un córner, el golero cometió un error insólito ya que salió a cortar el centro sin firmeza, fue anticipado en el aire por el defensor Norman Rodríguez y terminó mirando cómo la pelota se le metía en el fondo de su arco.

Vozinha y un error que costó caro El tanto en contra recibido por Vozinha y por Colo Colo, significó un golpe tremendo en lo anímico para el equipo, que pese a empujar con más ganas que ideas claras durante el resto del encuentro, apenas llegó al empate ante Deportes Concepción en su propio Estado Monumental.