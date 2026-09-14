Policía detuvo al agresor de 19 años que apuñaló a una compañera de clase en Facultad de Medicina; este martes declara en Fiscalía

Este lunes las autoridades detuvieron al joven de 19 años que había apuñalado a una compañera de clase de la Facultad de Medicina el 1.º de setiembre. A la fecha, el agresor estaba internado en una clínica de salud mental privada, con custodia policial, y no se encontraba en "condiciones de declarar", según habían dicho fuentes cercanas a la investigación.

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Richard Gutiérrez, director departamental de Violencia Doméstica y de Género de la Jefatura de Policía de Montevideo, confirmó a El Observador que el detenido se encuentra a disposición de Fiscalía y adelantó que mañana sobre la mañana se tomará su declaración.

Sobre el intento de femicidio El ataque se había producido el martes 1.º de setiembre cerca de las 15:30 horas, justo al concluir la clase en un edificio anexo de la Facultad de Medicina. La víctima presentó múltiples heridas cortantes en el rostro y el abdomen, por lo que fue derivada a un centro médico, donde permaneció en estado estable y fuera de peligro.

Fuentes policiales habían relatado que ambos jóvenes eran compañeros de carrera, pero no tenían "ningún vínculo previo" más allá de ese. Además, varios testigos habían señalado "conductas bastante persecutorias" por parte del agresor y también "obsesivas" hacia la joven.