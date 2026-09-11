Homicidio en Montevideo: interceptaron un taxi desde dos motos, dispararon unas 30 veces y mataron a un joven de 21 años que viajaba como pasajero

Un joven de 21 años fue asesinado a balazos en la madrugada de este viernes cuando viajaba como pasajero en un taxi por el barrio Ituzaingó, en Montevideo . El vehículo fue interceptado por dos motos con cuatro ocupantes , desde las que efectuaron una ráfaga de disparos. El taxista resultó herido en una mano.

El homicidio ocurrió sobre las 00:30 horas en las inmediaciones de Los Jockeys y Camino Corrales , según información policial consignada por Telemundo (Canal 12) y confirmada por El Observador en base a fuentes de la Jefatura de Montevideo.

Un equipo de la Unidad de Apoyo Táctico Especial de Montevideo (Unatem) que patrullaba la zona concurrió al lugar luego de que el sistema ShotSpotter detectara una ráfaga de disparos . Además, personal de Intervención de la Guardia Republicana participó del operativo, según supo El Observador.

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Al llegar, los efectivos encontraron el taxi baleado y la puerta del acompañante abierta . Alrededor del vehículo había cerca de 30 vainas calibre 9 milímetros .

Dentro del taxi estaba el joven de 21 años, que presentaba múltiples heridas de arma de fuego y murió en el lugar. Según la información primaria, no tenía antecedentes penales.

El conductor del taxi, en tanto, sufrió una herida de bala en la mano derecha y un roce de bala en el hombro.

De acuerdo con la reconstrucción inicial del hecho, el taxi llegaba al lugar cuando fue interceptado por dos motos en las que circulaban cuatro personas. Sin mediar palabra, los atacantes efectuaron una ráfaga de disparos dirigidos hacia el espacio donde viajaba el pasajero. Fuentes policiales que participaron del caso revelaron a El Observador que el ataque habría sido un ajuste de cuentas y "aparentemente surge de la rivalidad entre los Tatitos y los Figueroa"

Personal médico que concurrió a la escena constató la muerte del joven por “múltiples heridas de arma de fuego”. La investigación quedó a cargo del Departamento de Homicidios y de Fiscalía.