"Pausa de oxigenación": el recurso que utilizó Montevideo City Torque en su visita a Cienciano en la altura de Cusco por la Copa Sudamericana

Para paliar los efectos de los 3.400 metros de altura en Cusco , en el partido ante Cienciano de este jueves por Copa Sudamericana, Montevideo City Torque recurrió a tener oxígeno al costado de la cancha para asistir a sus jugadores.

Así se pudo ver en momento del partido, que tuvo triunfo local por 2-0 en el juego de ida de los cuartos de final, por lo que la serie queda abierta para la revancha en Montevideo.

En las pausas de hidratación los jugadores de Torque se pusieron máscaras para inhalar oxigeno , como mostraron por TV.

También se pudo ver al DT Marcelo Méndez cerca de las garrafas al costado del banco de suplentes.

PAUSA DE OXIGENACIÓN: ASÍ SE JUEGA EN LA ALTURA DE CUSCO Cienciano y City Torque igualan 0-0. CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS #Sudamericana pic.twitter.com/SNcwCvZ7O3

Cienciano 2-0 Montevideo City Torque por Copa Sudamericana: los uruguayos sufrieron la altura en la ida de los cuartos de final, pero la serie quedó abierta

Con el gran momento de Montevideo City Torque, el plan del City Group en Sudamérica empieza a cosechar frutos

Cienciano 2-0 Montevideo City Torque

Cienciano volvió a hacer de Cusco una fortaleza y derrotó este jueves 2-0 al Montevideo City Torque, en el cierre de los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, donde Boca Juniors y Santos también sacaron ventaja en casa.

El cruce enfrentaba a dos de las revelaciones del torneo: Cienciano, campeón de la Sudamericana en 2003, había eliminado al Botafogo con un contundente 6-2 global, y Torque, que en su debut internacional sorprendió al terminar primero de su grupo por delante del Gremio y al eliminar al argentino Tigre.

Carlos Cabello y Esteban Obregón Foto: José Angulo/AFP

A 3.400 metros de altitud y bajo llovizna, el conjunto peruano salió decidido a imponer condiciones ante un Torque que llegaba en racha, con seis victorias consecutivas entre la Sudamericana y el torneo Clausura uruguayo.

El comienzo fue intenso y de ida y vuelta, pero poco a poco Cienciano se adueñó del trámite y del oxígeno. El equipo uruguayo tuvo que correr detrás de la pelota y pagar el esfuerzo de hacerlo en la altura.

La fórmula de atacar por las bandas le dio resultado a Cienciano a los 28 minutos, con un balón cruzado que encontró el pie del extremo Cristian Souza para poner el 1-0.

Lejos de conformarse, el rojiblanco olió sangre y se fue encima de Torque, que resistió como pudo cada vez más exigido físicamente.

Salomón Rodríguez Foto: José Angulo/AFP

"Hoy hubo un solo equipo que fue a buscar la victoria", dijo Horacio Melgarejo, DT del club peruano.

A los 42’ llegó el segundo por cuenta de una obra de arte firmada por el pie derecho de Maximiliano Amondarain, que tomó la pelota a más de 40 metros del arco y sacó un misil que fue a descansar en el ángulo de la portería Citadina.

Fiel a su estrategia de aprovechar la altura para arrinconar a sus rivales, el conjunto cusqueño acumula solo dos derrotas en 21 partidos como local por torneos internacionales.

El 2-0 pareció quedarse corto para los peruanos, que pudieron aplastar por más goles a Torque, pero los deja con una ventaja importante para la revancha del jueves de la próxima semana en el Centenario de Montevideo.

"Obviamente trabajamos para hacer más goles, generamos las situaciones, de la línea nos terminan sacando los goles... pero creo que el equipo se queda con el gran partido que hicimos. Nos da tranquilidad para afrontar el siguiente partido", dijo Aldemar Robles, mediocampista de Cienciano.

Para Torque, que hace parte del conglomerado empresarial City Group y ha mostrado un ascenso meteórico en los últimos años, la misión será ahora revertir una eliminatoria que se le complicó pese a que su técnico, Marcelo Méndez, pidió antes del partido quitarle trascendencia a la altura.

Con base en AFP