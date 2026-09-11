Marcelo Trigo y la ambición del remo de Uruguay para los Juegos Odesur: "Estamos en un momento como para marcar la cancha"

El remo uruguayo ultima su preparación para los Juegos Odesur con un equipo que Marcelo Trigo considera en condiciones de volver a ser protagonista. Después de una preparación que incluyó competencias y entrenamientos en Europa, el entrenador destacó el momento de sus dirigidos y, aunque evitó poner una cifra como objetivo de medallas, apuntó a repetir una actuación similar a la conseguida en la edición anterior.

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“Llegamos muy bien, la verdad que excelente. Hemos hecho una gran planificación y una gran preparación ”, dijo Trigo a Referí.

Buena parte del plantel que estará en los Odesur tuvo la posibilidad de competir internacionalmente durante la temporada.

“Tuvimos la posibilidad de estar con gran parte del equipo que va a ir a Odesur compitiendo en Europa , que es el máximo nivel. Estuvimos en dos Copas del Mundo, en la Holland Beker, que fue una regata internacional donde pudimos tener roce y estar compitiendo con selecciones como Australia y con botes de Holanda”, explicó.

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A eso se agregó una concentración en Sevilla, donde el cuerpo técnico aprovechó para trabajar específicamente en la conformación de las tripulaciones.

“Se hizo un excelente trabajo afinando, poniendo a punto botes y probando combinaciones”, señaló Trigo.

Un selectivo que dejó conforme a Trigo

Tras el regreso desde Sevilla se realizó un selectivo en Uruguay para terminar de resolver la composición de algunas embarcaciones.

Los remeros empezaron a prepararse en Mercedes pero ante la crecida del Río Negro se instalaron en régimen de concentración en el Club Alemán de Remo para entrenar en Melilla, en las precarias condiciones de la zona.

El entrenador también destacó los resultados obtenidos por los uruguayos en el Mundial inmediatamente anterior a los Juegos: “Tres botes compitiendo, tres botes en final A. Es bastante auspicioso el panorama”.

Felipe Klüver Foto: EFE

Felipe Kluver fue vicecampeón mundial en Ámsterdam en el single peso ligero, Nicole Yarzón fue sexta en el mismo bote en mujeres y Bruno Cetraro fue sexto en el exigente single abierto, bote olímpico.

Nicole Yarzón Foto: Comité Olímpico Uruguayo

De todas formas, Trigo no quiere que los antecedentes desvíen el foco de lo que ocurrirá en los Odesur.

Bruno Cetraro a la final del Mundial de Shanghai 2025

“Después, regatas son regatas. Todavía falta comepetir en Santa Fe”, advirtió.

La delegación viajó el martes 1° de setiembre y allí se completaó el plantel con los deportistas que llegaron desde distintos puntos del exterior.

“Nos vamos a encontrar con la gente que llega de Europa, del Mundial, con algunos que vienen un poco más atrasados por algunos compromisos, como Leandro Salvagno y Martín González con las competencias de traineras en el País Vasco y con Eric Seawright desde Canadá. Ahí nos vamos a juntar todos, vamos a terminar de construir algunos botes y la última semana va a ser una semana de descarga”, explicó.

El objetivo de esa última etapa es sencillo: “Llegar fresco a la competencia y, bueno, ya arriba”.

Los botes de Uruguay para los Juegos Odesur

Aunque Trigo aclaró que las integraciones pueden modificarse hasta último momento, la estructura del equipo está prácticamente resuelta.

Bote Remero Single peso abierto masculino Bruno Cetraro Single peso ligero masculino Felipe Kluver Doble par peso abierto masculino Bruno Cetraro, Felipe Kluver Cuádruple par abierto masculino Felipe Kluver, Bruno Cetraro, Martín González, Leandro Salvagno Dos remos largos sin timonel abierto masculino Leandro Rodas y Luciano García Cuatro remos largos sin timonel abierto masculino Martín Zócalo, Marcos Sarraute, Luciano García y Leandro Rodas Doble par peso ligero masculino Mauricio López, Emmanuel González Single peso ligero femenino Nicole Yarzón Doble par peso ligero femenino Romina Cetraro, Tatiana Seijas Cuatro remos largos sin timonel femenino Zoe Acosta, Ynela Aires, Tatiana Seijas, Lucía Arrieta Ocho remos largos mixto A definir Ocho remos largos masculino con timonel A definir Doble abierto coastal masculino Martín Zócalo, Marcos Sarraute Single coastal masculino Mauricio López Single coastal femenino Tatiana Seijas Doble coastal femenino Romina Cetraro y Zoe Acosta (o Lucía Arrieta) Doble mixto coastal Mauricio López y Tatiana Seijas

La duda que se le va a presentar a Uruguay está en la participación en el cuatro remos largos sin timonel femenino porque al otro día se disputa el ocho remos largos con timonel mixto y se valora la posibilidad de reservar energías para este último bote.

Uruguay también competirá en coastal

El remo uruguayo también definió sus representantes para las pruebas de coastal mediante un selectivo realizado en Carmelo en condiciones particularmente exigentes.

“Fueron unos días bastante duros, mucho frío, mucho viento. Fueron los días de tormenta”, recordó el entrenador.

Esta disciplina será olímpica en Los Angeles 2028, por primera vez.

Trigo y las medallas: “Tenemos la madurez para estar peleando el medallero”

Más allá de nombres y embarcaciones, Trigo entiende que el principal cambio de Uruguay está en la madurez adquirida por un grupo que lleva tiempo compitiendo internacionalmente.

“Yo creo que vamos con un equipo que tiene la madurez como para poder siempre estar peleando el medallero”, afirmó.

El entrenador prefirió no establecer públicamente una cantidad de preseas como objetivo.

“No quiero prometer ni hablar de cantidad de medallas, pero creo que vamos a estar muy cerca o teniendo los mismos resultados que tuvimos en el Odesur pasado”, expresó.

En Asunción 2022, Uruguay ganó el medallero del remo con seis medallas de oro, dos de plata y dos de bronce.

Y destacó una diferencia importante respecto a aquella participación.

“Llegamos con botes propios que, aunque llegaron hace dos semanas, tenemos un buen material. En los Odesur pasados tuvimos que alquilarles a los rivales los botes. Esta vez tenemos nuestros botes también”, reveló.

Para Trigo, la combinación del material disponible, la experiencia internacional acumulada y la madurez deportiva permite al remo uruguayo afrontar los Juegos desde una posición favorable.

“El equipo llega muy bien, con una madurez muy importante. Y creo que estamos en un momento como para poder marcar un poco la cancha”, concluyó.