Kung Fu Panda, el niño que lo hizo confiar y una frase en noruego: los mensajes de Bruno Cetraro tras su sexto puesto en el Mundial de remo

Bruno Cetraro terminó en el sexto puesto del Mundial de remo disputado en Ámsterdam. En la prestigiosa y competitiva categoría del single abierto, el dos veces olímpico volvió a meter a Uruguay entre los mejores peleando palmo a palmo por una medalla.

Cetraro fue segundo en su serie, segundo en cuartos de final y tercero en las semifinales metiéndose en la final tal como hizo el año pasado en Shanghái donde también terminó sexto.

"Muchos me decían loco o no creían que esto fuera posible . Hoy me preguntan cuál es el secreto, el plan, la dieta ¡o lo que fuera! Pero la respuesta siempre fue ÉL", escribió Cetraro en su cuenta de Instagram.

"Él" era el Bruno Cetraro niño , de quien publicó una foto conjuntamente con una imagen actual.

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"Él nunca vio limitaciones, nunca creyó que no fuera posible; no conocía eso. Muchas veces no logramos cosas porque no creemos que somos capaces, pero si algo me enseñó él, es que sí lo somos. Somos capaces de ser y hacer lo que creamos. En el remo como en la vida, hay personas que por sus condiciones les es innato creer que pueden y por eso lo hacen. Como en Kung Fu Panda, el secreto del Guerrero Dragón siempre estuvo en nuestro interior", reflexionó Cetraro que tiene 28 años y dos Juegos Olímpicos disputados.

"Hoy le doy gracias a Dios y a la vida por permitirme ser ejemplo de que se puede. Creer para ver. Sin importar lo que pase mañana, yo ya gané por escucharme. ¡Mañana vamos a jugar como él bien sabe! Soltar y confiar. Muchas gracias, Mini Bruno".

"Stol på deg selv" terminó escribiendo en noruego, una frase que significa "confía en ti mismo"

En la final, Cetraro salió a ser protagonista desde los primeros 200 metros, como para tratar de generarle complicaciones a sus rivales.

Sin embargo, la consistencia de los gigantes del remo (todos rondan los dos metros, contra el 1,71 de Cetraro) le hizo imposible poder subirse al podio.

Remero País Tiempo 1- Oliver Zeidler Alemania 6.35.22 2- Yauheni Zalaty Rusia 6.38.33 3- Jonas Slattemark Juel Noruega 6.44.03 4- Samuel Melvin Estados Unidos 6.44.14 5- Victor Marcelot Francia 6.45.64 6- Bruno Cetraro Uruguay 6.52.48

"Primero que nada, quiero agradecerles a todos por sus mensajes de apoyo y tanto cariño. Felicitar también a todos los que compitieron: estar acá no se logra de la noche a la mañana, hay mucho trabajo y el nivel es top. De mi parte me llevo mucho aprendizaje, crecimiento y la certeza de que vamos por el camino correcto: no hay nada imposible. Uno siempre es ambicioso y quiere más, pero también hay que poner en valor el trabajo hecho; meter dos finales mundiales consecutivas en el single abierto no es poca cosa", escribió al cabo de la final.

"Toca asimilar, seguir disfrutando y enfocarse en el último gran objetivo de la temporada: los Juego Odesur", concluyó.