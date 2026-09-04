Asesino del repartidor de PedidosYa fue condenado a siete años y medio de prisión por homicidio simple

El asesino el repartidor venezolano de PedidosYa fue condenado a siete años y medio de prisión por homicidio simple , confirmaron desde la Fiscalía General de la Nación.

El delito de homicidio simple implica que cumplida la mitad de la condena preso, es decir tres años y nueve meses , el homicida ya califica para los beneficios de libertad anticipada , informó en primera instancia El País. El recluso podrá descontar la pena trabajando o estudiando .

Hace casi cinco meses, el repartidor venezolano Juan Carlos Mendoza de 62 años fue asesinado de una puñalada tras un discusión en el tránsito. El crimen ocurrió poco antes de las 19:30 del lunes 13 de abril en la intersección de Colonia y Cuareim .

Trabajadores de PedidosYa se reunieron con el ministro Negro: plantean no entregar pedidos en efectivo en "zonas rojas" o de noche

Condenaron a dos adolescentes por el homicidio de un repartidor de PedidosYa en Carrasco Norte

Víctima y victimario habían mantenido un entredicho y al llegar al semáforo de esa esquina el conductor del auto, un hombre sin antecedentes penales , se bajó y atacó al repartidor con un arma blanca.

Según el relato de Fiscalía —encabezada por la fiscal de Homicidios Andrea Mastroianni— el condenado primero le tiró una patada a la víctima y luego le dio la puñalada mortal.

Manifestación de trabajadores de PedidosYa por repartidor asesinado con un destornillador tras una discusión Foto: El Observador

En un principio, el agresor dijo que el ataque había sido con un destornillador, pero Mastroianni aseguró en la audiencia que esto no es compatible con el tamaño de la herida de la víctima.

El repartidor, herido, pidió ayuda a las personas que estaban en el lugar y llamaron al 911. Entre las evidencias se sumó, además, un video filmado por un testigo del episodio.

La fiscal había asegurado que el condenado se dio a la fuga junto a su pareja después del ataque. Las autoridades luego pudieron seguirlos por las cámaras de videovigilancia.

Posteriormente, ya sobre las 20:40 —es decir, más de una hora después del episodio— fueron a la seccional policial ubicada en la calle Yaguarón para denunciar que habían sido agredidos por un repartidor.