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Trabajadores de PedidosYa se reunieron con el ministro Negro: plantean no entregar pedidos en efectivo en "zonas rojas" o de noche

Este martes las autoridades recibirán a representantes de la empresa; los trabajadores aseguran que se exponen a situaciones de inseguridad sin necesidad

27 de abril de 2026 19:22 hs
Los representantes de la unión de trabajadores en la reunión con el ministro Negro

Los representantes de la unión de trabajadores en la reunión con el ministro Negro

Foto: Ministerio del Interior

Representantes de la Unión de Trabajadores de PedidosYa fueron recibidos este lunes por el ministro del Interior, Carlos Negro, y autoridades policiales, luego del asesinato de dos repartidores de la empresa en distintos hechos violentos.

Yornel Morales, vocero de la reunión, señaló en rueda de prensa que las autoridades se comprometieron a instalar una mesa de diálogo integrada por trabajadores, la empresa, el Ministerio del Interior y también el de Trabajo.

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"A veces, nos vemos obligados por la aplicación a llevar pedidos en efectivo a altas horas de la noche a lugares que son peligrosos y eso, de cierta manera, hace que nos expongamos, a veces, sin necesidad", consideró Morales.

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De esta manera, sostuvo que una de las propuestas que plantearon a la empresa, aunque sin éxito, es eliminar la entrega de pedidos en efectivo en algunas "zonas rojas" o no hacerlo después de "cierta hora de la noche".

"Propusimos delimitar las zonas rojas y propusimos, quizás no eliminar por completo los pedidos en efectivo, pero sí pausarlos después de cierta hora de la noche", indicó el trabajador.

Las autoridades del Ministerio del Interior recibirán este martes a representantes de la empresa, informó Subrayado.

El ministro Negro compartió en sus redes sociales imágenes de la reunión de este lunes con los trabajadores y aseguró que se había avanzado en "ideas concretas para abordar la situación".

Dos repartidores de PedidosYa fueron asesinados en las últimas semanas. El primer caso se produjo el pasado 13 de abril, cuando un repartidor de origen venezolano y de 62 años fue apuñalado por un conductor con el que había mantenido una discusión en el tránsito.

El hombre se bajó de su auto en el semáforo de Cuareim y Colonia, y apuñaló al trabajador, que murió producto de las lesiones.

El viernes pasado, en tanto, un repartidor fue asesinado en Carrasco Norte cuando delincuentes intentaron abordarlo para robarle la moto.

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