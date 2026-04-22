Crimen del repartidor de PedidosYa: abogadas de la víctima piden imputar a la pareja del homicida

Las abogadas del repartidor de PedidosYa asesinado piden la imputación para la pareja del homicida , a quien denuncian por "encubrimiento de pruebas" .

La Justicia ya había imputado al hombre que apuñaló a Juan Carlos Mendoza, de 62 años, que fue enviado a prisión preventiva por 100 días mientras avanza la investigación.

Ahora, las defensoras de la familia venezolana, Libia Solorzano y Elizabeth Frogge , pidieron que la mujer que acompañaba al asesino también sea responsabilizada.

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"Esta persona que acompañaba al homicida participó activamente en todo lo que fue el encubrimiento de pruebas como puede ser (el lavado de) ropa, en ningún momento se desglosó de estas acciones . Ella condujo el auto y realizó una falsa denuncia en la seccional y, entre otras cosas, lo sacó de la escena del crimen", contó Solorzano en diálogo con Teledía de Canal 4.

"Cuando salen de la comisaría ella conduce al auto y vuelven hacia la escena del crimen nuevamente. Al arma la encontraron en la vivienda del homicida y de esta persona que participó activamente con él, en el clóset", añadió la defensora, que también afirmó que "la ropa estaba ahí, lavada por ella".

La herida de Mendoza "tenía una profundidad de por lo menos 10 centímetros", algo que "le rompió la vena cava".

La otra abogada, Elizabeth Frogge, contó que según las filmaciones es esta mujer "quien declara e inventa que habían sido ellos los golpeados" por lo que "difamaron a la víctima y se procuraron la impunidad".

El caso del repartidor de PedidosYa asesinado

Manifestación de trabajadores de PedidosYa por repartidor asesinado con un destornillador tras una discusión Manifestación de trabajadores de PedidosYa por repartidor asesinado con un destornillador tras una discusión Foto: El Observador

El lunes 13 de abril, Juan Carlos Mendoza, venezolano de 62 años fue asesinado a raíz de una discusión en el tránsito. El crimen ocurrió sobre las 19:20 en la intersección de Colonia y Cuareim. Ambos habían mantenido una discusión en el tránsito y al llegar al semáforo de esa esquina el conductor del auto, un hombre sin antecedentes penales, se bajó y atacó al repartidor con un arma blanca. El trabajador era repartidor desde hacía cuatro años en PedidosYa.

Según el relato de Fiscalía —encabezada por la fiscal de Homicidios Andrea Mastroianni— el imputado primero le tiró una patada a la víctima y luego le dio la puñalada mortal.

En un principio, el agresor dijo que el ataque había sido con un destornillador, pero Mastroianni aseguró en la audiencia que esto no es compatible con el tamaño de la herida de la víctima.

El repartidor, herido, pidió ayuda a las personas que estaban en el lugar y llamaron al 911. Entre las evidencias se sumó, además, un video filmado por un testigo del episodio.

En su relato, la fiscal agregó que el imputado se dio a la fuga junto a su pareja después del ataque. Las autoridades luego pudieron seguirlos por las cámaras de videovigilancia.

Posteriormente, ya sobre las 20:40 —es decir, más de una hora después del episodio— fueron a la seccional policial ubicada en la calle Yaguarón para denunciar que habían sido agredidos por un repartidor.