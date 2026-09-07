Investigan el homicidio de un hombre de 29 años en Pando: recibió disparos en la cabeza y el tórax

La Policía investiga el homicidio de un hombre de 29 años que fue baleado dentro de una vivienda en Pando, Canelones , y murió horas después mientras permanecía internado.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de Juan Antonio González y Salvador de Marchi , según informó la Jefatura de Policía de Canelones.

Efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) y del Área de Investigaciones de la Zona Operacional II concurrieron al lugar luego de recibir una alerta del Centro de Comando Unificado por una persona herida de arma de fuego dentro de una vivienda .

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Al ingresar al inmueble, los policías encontraron al hombre con heridas de bala en el cráneo y el tórax . La víctima fue trasladada a un centro asistencial de Pando y posteriormente derivada a un CTI . Pese a los esfuerzos médicos, su fallecimiento fue constatado en las últimas horas .

El hombre tenía antecedentes penales, de acuerdo con la información policial. El caso es investigado por el Departamento de Homicidios de Canelones y el Área de Investigaciones de la Zona Operacional II, bajo la dirección de Fiscalía.

Los investigadores realizan distintas actuaciones e inspecciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el crimen e identificar a los responsables.