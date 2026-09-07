Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
10°C
cielo claro
Martes:
Mín 
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / CANELONES

Investigan el homicidio de un hombre de 29 años en Pando: recibió disparos en la cabeza y el tórax

La víctima fue trasladada a un centro asistencial de Pando y posteriormente derivada a un CTI, donde falleció momentos después

7 de septiembre de 2026 12:01 hs
Sirena policial
Sirena policial CAMILO DOS SANTOS

La Policía investiga el homicidio de un hombre de 29 años que fue baleado dentro de una vivienda en Pando, Canelones, y murió horas después mientras permanecía internado.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de Juan Antonio González y Salvador de Marchi, según informó la Jefatura de Policía de Canelones.

Efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) y del Área de Investigaciones de la Zona Operacional II concurrieron al lugar luego de recibir una alerta del Centro de Comando Unificado por una persona herida de arma de fuego dentro de una vivienda.

Más noticias

Asesino del repartidor de PedidosYa fue condenado a siete años y medio de prisión por homicidio simple

Operación Anastasia: incautaron medicamentos para adelgazar y anabólicos que ingresaban ilegalmente a Uruguay

Al ingresar al inmueble, los policías encontraron al hombre con heridas de bala en el cráneo y el tórax. La víctima fue trasladada a un centro asistencial de Pando y posteriormente derivada a un CTI. Pese a los esfuerzos médicos, su fallecimiento fue constatado en las últimas horas.

El hombre tenía antecedentes penales, de acuerdo con la información policial. El caso es investigado por el Departamento de Homicidios de Canelones y el Área de Investigaciones de la Zona Operacional II, bajo la dirección de Fiscalía.

Los investigadores realizan distintas actuaciones e inspecciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el crimen e identificar a los responsables.

Las más leídas

Posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual tras el empate de Nacional con Juventud

La prensa española se centra en la figura de Federico Valverde y su papel para enfrentar a Inter en el regreso de Real Madrid a la Champions League

Delgado en Masoller: gobierno de Orsi "no tiene rumbo y liderazgo, se dedica a mirar para atrás" y "la gente empieza a resignarse"

Ciclón y fuertes tormentas: Metsul advierte por un escenario de "alto riesgo de tiempo severo" que puede afectar a Uruguay

Temas

homicidio Pando Canelones

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos