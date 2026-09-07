Con sus dos goles a Danubio, Matías Arezo se acerca a los 50 a Peñarol, y alcanzó a Darío Silva y quedó a tiro de un histórico futbolista del club

Matías Arezo tuvo un sábado muy especial con Peñarol cuando volvió al gol luego de algunos partidos y le anotó dos a Danubio en la goleada por 4-0 en un partido correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura que se jugó en Jardines del Hipódromo.

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El delantero y goleador carboneros jugó un primer tiempo pobre en el que malogró algunas situaciones de gol.

Sin embargo, en el complemento, y como Diego Aguirre se lo dijo en el entretiempo "vas a volver a anotar antes de los 10 minutos", finalmente lo hizo, y por duplicado, casi en el mismo minuto.

Arezo, con estos dos tantos, se acercó a la punta de la tabla de goleadores de la Liga AUF Uruguaya que lidera Álvaro López de Albion con 14, seguido por Maximiliano Gómez de Nacional con 13. El aurinegro llegó ahora a 11, junto a Salomón Rodríguez de Montevideo City Torque.

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Matías Arezo llegó a 46 goles en Peñarol

En sus dos períodos en Peñarol, ahora Matías Arezo llegó a 46 goles con la camiseta mirasol.

De esa manera, en los goleadores históricos del club, igualó a Darío Silva que también anotó esa cantidad.

Por su parte, también quedó a tiro de un futbolista histórico con los carboneros como Carlos Borges.

Se trata del autor del primer gol de Peñarol en la Copa Libertadores de América y del primero en anotar un tanto en el citado torneo en toda la historia, título que consiguió con los carboneros en aquel 1960, quien anotó 48.

Otros dos a los que igualará y seguramente pasará y que tienen 48 tantos en Peñarol son Adolfo "Fito" Barán y Cristian "Cebolla" Rodríguez.

Arezo promete más goles y ahora se despertó su instinto goleador para seguir trepando en esa lista histórica.