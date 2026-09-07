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Con sus dos goles a Danubio, Matías Arezo se acerca a los 50 a Peñarol, y alcanzó a Darío Silva y quedó a tiro de un histórico futbolista del club

El goleador aurinegro retornó a su festejo personal luego de algunos encuentros y apunta a seguir de largo

7 de septiembre de 2026 12:27 hs
Festejo de Matías Arezo

Festejo de Matías Arezo

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Matías Arezo tuvo un sábado muy especial con Peñarol cuando volvió al gol luego de algunos partidos y le anotó dos a Danubio en la goleada por 4-0 en un partido correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura que se jugó en Jardines del Hipódromo.

El delantero y goleador carboneros jugó un primer tiempo pobre en el que malogró algunas situaciones de gol.

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Matías Arezo llegó a 46 goles en Peñarol

En sus dos períodos en Peñarol, ahora Matías Arezo llegó a 46 goles con la camiseta mirasol.

De esa manera, en los goleadores históricos del club, igualó a Darío Silva que también anotó esa cantidad.

Por su parte, también quedó a tiro de un futbolista histórico con los carboneros como Carlos Borges.

Se trata del autor del primer gol de Peñarol en la Copa Libertadores de América y del primero en anotar un tanto en el citado torneo en toda la historia, título que consiguió con los carboneros en aquel 1960, quien anotó 48.

Otros dos a los que igualará y seguramente pasará y que tienen 48 tantos en Peñarol son Adolfo "Fito" Barán y Cristian "Cebolla" Rodríguez.

Arezo promete más goles y ahora se despertó su instinto goleador para seguir trepando en esa lista histórica.

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