Dolor en el ciclismo uruguayo por la muerte de un reconocido y querido ciclista, con pasado en la selección, en un accidente de tránsito en Cerro Largo

El ciclismo uruguayo está de luto luego de la muerte de Diego Fernando González , pedalista que actualmente competía en el Club Olimpia de Melo, que había pasado por otros equipos y la selección, quien falleció en un accidente de tránsito el pasado sábado a la noche.

El ciclista de 35 años, oriundo de Paysandú , murió en un accidente en el kilómetro 406 de la ruta 26, en el departamento de Cerro Largo, al despistarse y salir despedido de su coche.

Su fallecimiento causó dolor en el ciclismo uruguayo, lo que llevó a que varios clubes se manifestaran para recordarlo.

Olimpia de Melo recordó a su capitán . “Estamos de luto, hoy se nos fue nuestro capitán Diego González , más que un corredor un amigo de la familia porque este equipo es una familia. QEPD nuestro amigo desde donde estés danos fuerza a todos. Fuerza a la familia en este momento tan doloroso. Siempre con nosotros Capitán”.

El Club Ciclista Cerro Largo lo homenajeó en sus redes sociales. “Lamentamos informar el fallecimiento de Diego Fernando González. Desde el Club Ciclista Cerro Largo saludamos a su familia, hijo y amigos. Diego viajaba a Melo hoy en su vehículo cuando protagonizó un siniestro carretero y falleció”.

“Durante varias temporadas corrió por nuestra institución y con esta imagen lo recordamos”, destacaron. “También hacemos extensivo el saludo en este difícil momento a todos los integrantes del S.C. Olimpia, club de nuestra ciudad, que lo tenía en la actualidad como integrante de su plantilla. Un nuevo golpe para el ciclismo uruguayo, QEPD ‘Dieguito’”.

Otro de sus equipos, el Club Ciclista Fénix, con el que ganó etapas de la Vuelta Ciclista, también lo recordó en sus redes. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Diego González, quien en su trayectoria como ciclista supo vestir y defender nuestros colores. Acompañamos a su familia, hijo, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor. Gracias por haber defendido nuestros colores, Diego. Tu paso por el Fénix será siempre parte de nuestra historia. Que descanses en paz”.

González se había sumado a Olimpia de Melo el año pasado como un refuerzo para disputar Rutas de América y la Vuelta Ciclista del Uruguay, pruebas que también disputó este año. Antes, había competido también en Náutico Boca de Cufré.

"Dieguito", como la apodaban, también representó a la selección uruguaya en pruebas de pista en los Panamericanos de Perú de 2021.

Otros equipos, como el Club Ciclista Alas Rojas de Santa Lucía y el San Antonio de Florida, publicaron mensajes para recordar al pedalista.

Pablo Troncoso, Nahuel Hernández, Diego González y Roderyck Asconeguy con la selección uruguaya

Además, la Institución Atlética Sud América Paysandú lo recordó por su pasado como futbolista y el vínculo familiar con el club de su departamento en el que su padre es presidente.

“La Institución Atlética Sud América lamenta el fallecimiento de Diego González, socio, colaborador, ex jugador e hincha de este club, acompañando a su hijo Joaquín, a sus padres Richard González y Mariela Suárez, a su hermana Fabiana y su pareja Joshua, a sus tíos, primos, demás familiares, amigos y demás allegados. Lo recordaremos siempre con su alegría, calidez humana y su amor por la Naranja. Gracias Diego por siempre en nuestros corazones”, señaló la IASA.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Institución Atlética Sud América (@sud_america_paysandu)

La Dirección de Deportes de Paysandú también recordó al “destacado ciclista sanducero” y “cuya partida enluta al deporte” del departamento

“Diego dejó su huella en el ciclismo uruguayo, representando a Paysandú con compromiso, esfuerzo y pasión por este deporte. En este momento de profundo dolor, acompañamos a sus familiares, amigos, compañeros y a toda la comunidad del ciclismo. Desde el cielo siempre nos acompañarás”, agregaron.