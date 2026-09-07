"No sabe dónde está, es espantoso el juego": periodista argentino Gustavo López le pidió la renuncia a Jadson Viera en Independiente luego de ganar su primer partido

Pese a ganar su primer partido en tres partidos en Independiente, el entrenador Jadson Viera fue criticado por el periodista argentino Gustavo López , quien es simpatizante del rojo de Avellaneda.

En su visita a Central Córdoba en Santiago del Estero, el equipo del ex Nacional ganó 1-0 con gol de Leonardo Godoy.

Fue la primera victoria de Jadson Viera luego de su llegada al club argentino, en su primera experiencia como DT en ese país, donde jugó en su etapa como futbolista.

Tras el partido, el periodista argentino Gustavo López publicó en sus redes un video en el que cuestionó al entrenador, su equipo y la dirigencia del equipo de Avellaneda.

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“Ganó Independiente hace un rato en Santiago del Estero con un gol de Godoy. Yo le pido hoy que ganó la renuncia a Jadson Vieira, impresentable. Un solo gol en tres partidos, ya debutó contra Independiente Rivadavia. Después fue goleado por Gimnasia de Mendoza y hoy el equipo fue un espanto realmente”, señaló.

López destacó que el DT “tardó mucho en hacer los cambios, muchísimo en hacer los cambios”.

Jadson Viera en Independiente de Avellaneda

“Jugaba a las fichitas ahí con Ribair Rodríguez mirando un pizarrón que no sé realmente qué es lo que estaban haciendo, y cuando los hizo tarde, los hizo mal”, agregó sobre las variantes.

López analizó la actuación de los jugadores de Independiente y dijo que el equipo “está clasificado entre los ocho en estos momentos, se está metiendo en Sudamericana, está a tres puntos de las Libertadores, tres, cuatro, pero va a haber más plazas, eso es lo dramático, que teniendo en bandeja todo, vendieron a los futbolistas”.

“No tiene futuro este equipo, les quiero decir al hincha independiente que me escucha: no tiene futuro, es un equipo espantoso. Hoy ganó porque en frente estaba Central Córdoba, que es peor que Independiente, que le faltó Michael Santos, que es el jugador clave, y porque tiene un entrenador que cree que es un poquito menos que Pep Guardiola. Entonces juega, como él mira al Manchester City, cree que puede jugar así y tiene a Central Córdoba”, agregó.

Para López fue “un partido penoso, realmente”. “Gol de Godoy, tres puntos, que sirven para por lo menos apretar un puño. Pero insisto, es un equipo sin futuro”.

Jadson Viera en Independiente de Avellaneda

También señaló que “debió poner a Abaldo de 9 el entrenador, por ahí le tenemos que explicar, tiene que poner a Abaldo de 9, sacar al pibe Tempone. Mucha gente decía que el pibe Tempone tenía que jugar de 9 todos los partidos, no apuren a los pibes, los queman, sobre todo al delantero, el defensor juega de frente, la cancha de frente, es distinto, pero al pibe lo apuras, lo quemas, lo matas. La cara que tenía el pibe cuando iba errando goles, uno atrás de otro”.

“Le pido la renuncia hoy a Jadson Viera. No entiende nada de fútbol, no entiende nada de la historia de Independiente, no sabe qué jugadores tiene, y además por ahí, para congraciarse, debe ver las redes sociales, para congraciarse con la gente pone pibes, pone a los de la reserva. Penoso independiente, realmente, me aburrí un montón, ganó, y lo digo hoy, para que no digan que soy resultadista, digo hoy que ganó, y la dirigencia, que chance perdió”, dijo López.