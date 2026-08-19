"¿Sabe que se mete en un nido de víboras?": la divertida reacción de Jadson Viera cuando Toti Pasman le dio la bienvenida al fútbol argentino tras asumir en Independiente

Jadson Viera , nuevo entrenador de Independiente de Avellaneda tras su salida de Nacional , tuvo una divertida reacción cuando le dieron la bienvenida al fútbol argentino, en el que ya jugó, y al que ahora regresó como DT al frente de uno de los grandes de ese país.

Tras ser anunciado el pasado sábado 15 de agosto , y tras una victoria con entrenador interino el fin de semana, Jadson asumió formalmente este martes con su primera práctica al mando del plantel rojo.

Y este miércoles tuvo sus primeras entrevistas en varios programas de las principales cadenas deportivas.

En uno de ellos, el periodista Juan Carlos “Toti” Pasman le dio un particular recibimiento al fútbol argentino.

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“Bienvenido al fútbol argentino. ¿Sabe que se mete en un nido de víboras?”, le preguntó, lo que generó risas en el panel. “Sabe que acá perdés tres partidos, empiezan a pedir tu cabeza. Aunque esto pasa en todos lados, pasa en Brasil, en Italia con los técnicos. ¿Sabes que es la ley de la selva el fútbol argentino? ¡Bienvenido, Jadson!”, le dijo el conductor de DSports.

“Bueno, muchas gracias, fue una bienvenida bastante clara. Presionó, presionó”, le comentó el DT, lo que provocó más risas.

La bienvenida de Toti Pasman a Jadson Viera al fútbol argentino

Luego, Jadson se explayó. “Pero para nosotros es una linda oportunidad. En la primera charla que tuve con los dirigentes fue eso, transmite el convencimiento que tengo del equipo".

"Y estoy feliz. Esto se vive mucho, estamos en un equipo gigante, no solamente en Argentina, entonces es normal que pase eso, por el equipo en que estamos, por la exposición que tenemos y porque te demanda siempre ganar. Entonces, tranquilo, convencido del trabajo, de mi cuerpo técnico y tengo un plantel que en estos primeros entrenamientos se ha entregado al máximo”, agregó.

Debut en Independiente

El DT firmó el sábado el contrato para ser el nuevo entrenador del Club Atlético Independiente, club con el que debutará oficialmente ante Independiente Rivadavia el próximo sábado a las 18:30 en el estadio Libertadores de América de los de Avellaneda.

Viera, quien el 4 de agosto cumplió 45 años, reemplaza a Gustavo Quinteros, despedido el pasado jueves ante el mal desempeño del plantel.

Jadson Viera en Independiente de Avellaneda

Nacido en el sur de Brasil y nacionalizado uruguayo, Viera jugó desde 2001 como defensa en, entre otros, Danubio, Atlante mexicano, Lanús argentino y el Vasco da Gama brasileño, hasta su retiro como jugador en 2017.

Luego se desempeñó como entrenador en el fútbol uruguayo, en Boston River (2024-2025) y en Nacional, club del que se desvinculó en marzo pasado.

Según informó la prensa argentina, Viera firmó con Independiente un contrato por un año, con una cláusula de salida a finales de este año, teniendo en cuenta que en octubre próximo se realizarán elecciones en el club de Avellaneda y que, a partir de diciembre, habrá una nueva gestión.

El jueves pasado, la comisión directiva del 'Rojo' tomó la decisión de desvincular a Quinteros tras la derrota de Independiente por 4-0 ante Atlético Tucumán en los octavos de final de la Copa Argentina.

Jadson Viera en Independiente de Avellaneda

Tras ese partido, Quinteros, exentrenador de las selecciones de Bolivia y Ecuador, expresó en rueda de prensa que ni los jugadores ni el cuerpo técnico eran "responsables de una continuidad de fracasos en un club tan grande como Independiente, que hace años no gana títulos".

El entrenador cuestionó la falta de incorporaciones acordadas con los dirigentes del club: "No llegó ningún jugador de los que habíamos quedado de acuerdo con la dirigencia que iba a llegar".

Quinteros, quien había asumido como director técnico del Independiente el 19 de septiembre de 2025, dirigió 32 partidos oficiales entre el Torneo Apertura, el Clausura y la Copa Argentina, con catorce victorias, ocho empates y diez derrotas.

Chimy Ávila firmó con el rojo

El delantero Ezequiel 'Chimy' Ávila retorna a Argentina y deja el fútbol español, donde ha sido protagonista en los clubes en los que militó, Huesca, Osasuna y Betis, durante las últimas nueve temporadas.

Independiente de Avellaneda, el conocido como 'Rey de Copas' -por los siete títulos de Copa Libertadores que atesora-, hizo oficial en las últimas horas su fichaje hasta diciembre de 2028, por lo que deja atrás nueve años de trayectoria en España.

"¡Ezequiel Ávila es jugador de #Independiente! El delantero llega libre tras un último paso por el Betis de España y ya firmó contrato hasta diciembre de 2028. ¡Ahora con todo, Chimy!", publicó el 'Rojo' en sus redes sociales, dando la bienvenida al futbolista de Rosario, de 32 años.

¡Ezequiel Ávila es jugador de #Independiente!



El delantero llega libre tras un último paso por el Betis de España y ya firmó contrato hasta diciembre de 2028.



¡Ahora con todo, Chimy! #TodoRojo pic.twitter.com/uzcBAwIKoq — C. A. Independiente (@Independiente) August 18, 2026

Carismático, con un fuerte carácter, velocidad y olfato de gol, el atacante de Rosario, que comenzó en la cantera de Boca Juniors y debutó profesionalmente en Tiro Federal antes de pasar a San Lorenzo, llegó al fútbol español en agosto de 2017 cedido al Huesca, con el que logró el ascenso a Primera división.

Renovó la cesión una campaña más y se estrenó en la máxima categoría del fútbol español, con diez tantos tras estrenar su casillero anotador ante el Athletic, lo que le permitió hacerse un nombre y fichar en Osasuna, en el que creció exponencialmente y tan solo le pudieron frenar dos lesiones muy graves de rodilla, una rotura de ligamento cruzado anterior en la izquierda en enero de 2020 y otra en la derecha nueve meses después.

Tras cuatro campañas y media en el club navarro, en enero de 2024 se incorporó al Betis, con el que nunca pudo ganarse la condición de titular indiscutible, pero con el que saboreó el hecho de jugar competiciones europeas, llegando a ser subcampeón de la Liga Conferencia en 2024 -aunque no jugó la final contra el Chelsea-.

Ahora, tras superar el pertinente reconocimiento médico con el club de la provincia de Buenos Aires, vuelve al fútbol argentino para el tramo final de su carrera deportiva.

El 'Rojo' fue eliminado en octavos de final de la Copa Argentina y actualmente ocupa el tercer lugar en el Grupo A del Torneo Clausura. En la Tabla Anual, se mantiene noveno, aún peleando por los puestos de clasificación para las competiciones internacionales.

EFE