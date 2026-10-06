OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy martes 6 de octubre

Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el cronograma de interrupciones de servicio de agua potable programadas para este martes 6 de octubre.
Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Canelones, Cerro Largo, Maldonado, Tacuarembó, Artigas, Treinta Tres, Rocha, Soriano y Lavalleja.
Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy martes 6 de octubre
SOUDRIERS: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Barrio Nuevo Fraccionamiento
- Desde: 05/10/2026 - 15:00 - Hasta: 05/10/2026 - 16:00
- Motivo: trabajos de reparación en red de distribución
RIO BRANCO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Puerto Seco, Parte de Hugo Rodríguez
- Desde: 05/10/2026 - 14:00 - Hasta: 05/10/2026 - 15:30
- Motivo: trabajos de reparación en red de distribución
EL TESORO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: El Tesoro
- Desde: 05/10/2026 - 13:00 - Hasta: 05/10/2026 - 15:00
- Motivo: trabajos de reparación en red de distribución
LA JUANITA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: La Juanita
- Desde: 05/10/2026 - 12:00 - Hasta: 05/10/2026 - 14:00
- Motivo: trabajos de reparación en red de distribución
TACUAREMBO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: barrio Artigas
- Desde: 05/10/2026 - 12:00 - Hasta: 05/10/2026 - 16:00
- Motivo: trabajos de reparación en red de distribución
AYUI: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Zona Ayui
- Desde: 05/10/2026 - 10:30 - Hasta: 05/10/2026 - 11:30
- Motivo: trabajos de reparación en red de distribución
T.TRES: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Barrios Artigas
- Desde: 04/10/2026 - 17:00 - Hasta: 04/10/2026 - 21:30
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución
PTA. DEL DIABLO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: afectación a toda la localidad.
- Desde: 04/10/2026 - 15:00 - Hasta: 04/10/2026 - 20:00
- Motivo: corte de energía de UTE
MERCEDES: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Barrio Cerro
- Desde: 04/10/2026 - 09:30 - Hasta: 04/10/2026 - 15:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución
MINAS: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Barrio España
- Desde: 03/10/2026 - 18:30 - Hasta: 03/10/2026 - 22:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución