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OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy martes 6 de octubre

Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Canelones, Cerro Largo, Maldonado, Tacuarembó, Artigas, Treinta Tres, Rocha, Soriano y Lavalleja.

6 de octubre de 2026 8:21 hs
OSE

OSE

Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Canelones, Cerro Largo, Maldonado, Tacuarembó, Artigas, Treinta Tres, Rocha, Soriano y Lavalleja.

Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy martes 6 de octubre

SOUDRIERS: afectación del normal suministro de agua potable

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  • Zona afectada: Barrio Nuevo Fraccionamiento
  • Desde: 05/10/2026 - 15:00 - Hasta: 05/10/2026 - 16:00
  • Motivo: trabajos de reparación en red de distribución

RIO BRANCO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Puerto Seco, Parte de Hugo Rodríguez
  • Desde: 05/10/2026 - 14:00 - Hasta: 05/10/2026 - 15:30
  • Motivo: trabajos de reparación en red de distribución

EL TESORO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: El Tesoro
  • Desde: 05/10/2026 - 13:00 - Hasta: 05/10/2026 - 15:00
  • Motivo: trabajos de reparación en red de distribución

LA JUANITA: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: La Juanita
  • Desde: 05/10/2026 - 12:00 - Hasta: 05/10/2026 - 14:00
  • Motivo: trabajos de reparación en red de distribución

TACUAREMBO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: barrio Artigas
  • Desde: 05/10/2026 - 12:00 - Hasta: 05/10/2026 - 16:00
  • Motivo: trabajos de reparación en red de distribución

AYUI: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Zona Ayui
  • Desde: 05/10/2026 - 10:30 - Hasta: 05/10/2026 - 11:30
  • Motivo: trabajos de reparación en red de distribución

T.TRES: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Barrios Artigas
  • Desde: 04/10/2026 - 17:00 - Hasta: 04/10/2026 - 21:30
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución

PTA. DEL DIABLO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: afectación a toda la localidad.
  • Desde: 04/10/2026 - 15:00 - Hasta: 04/10/2026 - 20:00
  • Motivo: corte de energía de UTE

MERCEDES: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Barrio Cerro
  • Desde: 04/10/2026 - 09:30 - Hasta: 04/10/2026 - 15:00
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución

MINAS: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Barrio España
  • Desde: 03/10/2026 - 18:30 - Hasta: 03/10/2026 - 22:00
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución

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