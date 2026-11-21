Nacional se consagró bicampeón de la Tabla General de Juveniles este sábado por la tarde, en un año en el que fue menos dominante que en 2025 pero definirá en tres de las cinco categorías de formativas .

"Nacional es bicampeón uruguayo de Juveniles. A falta de una fecha, conquistamos por 10ª vez la Tabla General de Divisiones Formativas . Un reconocimiento al esfuerzo de jugadores, cuerpos técnicos y colaboradores", celebró la cuenta oficial de las formativas tricolores este sábado por la tarde.

Es el décimo título en Juveniles de Nacional, que en 2025 cortó una racha de cuatro campeonatos consecutivos de Defensor Sporting, que también acumula diez campeonatos . Danubio completa el podio con nueve consagraciones . Peñarol no ganó nunca esta tabla.

NACIONAL ES BICAMPEÓN URUGUAYO DE JUVENILES A falta de una fecha, conquistamos por 10ª vez la Tabla General de Divisiones Formativas. Un reconocimiento al esfuerzo de jugadores, cuerpos técnicos y colaboradores. #CanteraInagotable pic.twitter.com/1cVdBvXlxD

A diferencia del 2025, en el que el tricolor arrasó en la tabla general obteniendo cuatro campeonatos de cinco y coronándose a cuatro fechas del cierre, este año el bolso fue menos dominante.

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Ganó el Torneo Apertura en las categorías Sub 15, Sub 16 y Sub 17, lo que le permitirá definir estos tres campeonatos. En la primera definirá ante Montevideo City Torque, campeón del Clausura, y en la tercera ante el también campeón Boston River, mientras que en la 16 ganó la Tabla Anual, pelea el Clausura con Boston y puede llevarse el título sin finales.

En Sub 14 el bolso quedó segundo en el Apertura por detrás de Danubio, y también fue el escolta de Peñarol en el Clausura, aunque el manya le sacó una amplia distancia a todos los equipos.

En Sub 19, en tanto, terminó cuarto en el Apertura, que obtuvo Peñarol, y está lejos del puntero Albion en la definición del Torneo Clausura.