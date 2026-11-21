El piloto uruguayo Santiago Urrutia ganó este sábado por la madrugada en Macao , en la primera de las últimas dos carreras del Mundial de Turismos (TCR World Tour), y peleará por el campeonato hasta la última competencia.

Urrutia, que corre para Geely , tuvo un gran arranque de carrera y se mantuvo como líder durante todo su recorrido para cerrar la primer victoria de un piloto uruguayo en Macao , una pista callejera considerada como una de las más difíciles del mundo.

Además alcanzó su sexta carrera ganada en la temporada, lo que lo deja como el piloto con más carreras ganadas en el TCR World Tour este año.

Con su victoria el uruguayo sumó 30 puntos que le permitieron acercarse a Mikel Azcona , quien finalizó segundo en la carrera de esta madrugada, y pelear hasta la última fecha por el título.

Santiago Urrutia se la juega por el título en la última etapa del TCR World Tour con dos carreras este fin de semana en Macao; mirá hora y TV

Gran arranque de Santiago Urrutia en Macao: ganó la pole para la primera de las dos carreras que definen el título y le descontó puntos al líder de la general; mirá sus chances

El piloto español de Hyundai está puntero con 480 puntos, mientras que Urrutia quedó con 451 unidades. Con una sola carrera pendiente, Urrutia necesita ganar para sumar otra vez 30 puntos y que el español no sume para consagrarse campeón.

Además, Urrutia también aportó para el campeonato de constructores: Geely está puntero con 80 puntos, 54 unidades por encima de Hyundai, y buscará abrochar el título.

Este domingo a la medianoche se disputará la última corrida del campeonato, también en Macao. Se puede ver a través del YouTube del TCR World Tour, o por Antel TV.