El Campeonato Mundial 2026 de autos de turismo de define este fin de semana en Macao y el piloto uruguayo Santiago Urrutia , que se encuentra tercero y mantiene posibilidades de ganar el título, se jugará sus últimas cartas.

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Las dos últimas carreras del TCR World Tour 2026 se disputarán este sábado 21 y domingo 22 de noviembre en el Circuito de Guia, en Macao, China.

Urrutia se ubica en la tercera posición de la clasificación general y es uno de los tres pilotos que aún mantiene posibilidades de ganar el mundial junto al español Mikel Azcona y al húngaro Norbert Michelisz.

Santiago Urrutia buscará el título en las últimas dos carreras del TCR World Tour 2026

Esos dos rivales pertenecen al equipo Hyundai, mientras que Urrutia es el único piloto de Geely con posibilidades de lograr el título. Además, a nivel de equipos, Geely se encuentra en la primera posición y va en búsqueda de lograr el campeonato por equipos.

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Los puntos en juego

Santiago Urrutia acumula 406 puntos y se ubica a 39 puntos del líder Mikel Azcona, a falta de dos carreras (75 puntos) para finalizar el mundial.

Santiago Urrutia buscará el título en las últimas dos carreras del TCR World Tour 2026

Principales posiciones del TCR World Tour (con 75 puntos por disputar):

Mikel Azcona – Hyundai (España) – 445 puntos

Norbert Michelisz – Hyundai (Hungría) – 412 puntos

Santiago Urrutia – Geely (Uruguay) – 406 puntos

Thed Björk – Geely (Suecia) – 353 puntos

Aurélien Comte – Cupra (Francia) – 336 puntos

El año de Urrutia

Hasta el momento, se corrieron 18 carreras por el campeonato del mundo: en Italia, España, Francia, Portugal, Corea del Sur y China (dos fechas). Urrutia logró 9 podios. Salió primero en cinco y tercero cuatro veces.

El uruguayo estuvo primero en el campeonato durante gran parte del Mundial.

Fue el único piloto en la historia de este campeonato en haber ganado las tres careras de una misma fecha, en la pista de Valencia.

Además, Urrutia es, junto al español Mikel Azcona, el piloto que más carreras ganó en este año (5).

Las competiciones de Santiago Urrutia en Macao (horarios de Uruguay)

Clasificación: viernes 20/11 a la 01:20 h.

Primera carrera: sábado 21/11 a las 02:20 h.

Segunda carrera: domingo 22/11 a las 00:00 h.

¿Dónde ver las carreras de Santiago Urrutia?

Se podrán ver en vivo por el canal de Youtube del TCR World Tour y por Antel TV.