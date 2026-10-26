Santiago Urrutia al todo o nada: el uruguayo hizo podio en China y le permite seguir con chances de pelear el título en la última etapa del TCR World Tour

El piloto uruguayo Santiago Urrutia logró un nuevo podio este fin de semana en China, lo que lo mantiene con chances de ganar el TCR World Tour 2026 hasta la última fecha que se correrá en noviembre en Macao.

El uruguayo quedó tercero en la clasificación general y es uno de los tres pilotos que aún mantiene posibilidades de ganar el mundial junto al español Mikel Azcona y al húngaro Norbert Michelisz.

Este fin de semana, en el circuito de Zhejiang, China, se disputaron tres carreras correspondientes a la 7a fecha del TCR World Tour.

Tras las tres carreras, en donde Urrutia obtuvo un tercero, quinto y décimo lugar, el uruguayo finalizó la fecha en el tercer puesto de la clasificación general, a 39 puntos del líder Mikel Azcona, a falta de dos carreras (75 puntos) para finalizar el mundial.

Santiago Urrutia buscará en China el liderazgo del TCR World Tour: día, horarios y por dónde ver al piloto uruguayo este fin de semana

Santiago Urrutia tuvo un gran fin de semana en China con dos victorias en las tres carreras del TCR World Tour que le permitieron acercarse al líder a falta de dos etapas

Santiago Urrutia en la etapa de Zhejiang

El TCR World Tour se definirá en las últimas dos carreras a llevarse a cabo el 21 y 22 de noviembre en Macao.

Urrutia llegaba al circuito de Zhejiang en la segunda posición del campeonato a 23 puntos del líder Mikel Azcona. Debido a que en la pasada etapa, del 17 y 18 de octubre, Urrutia ganó dos carreras y terminó tercero en la restante, este fin de semana corrió con una carga de 40 kilos en su auto, situación que le obligó a realizar un mayor esfuerzo para poder ser competitivo tanto en la clasificación previa como en las tres carreras.

Santiago Urrutia en la etapa de Zhejiang

Así fue la actuación de Santi Urrutia en las tres carreras del fin de semana

- En la primera carrera, Urrutia partió en la tercera posición, llegó a estar en segundo lugar, pero no pudo mantener el ritmo y finalizó tercero, logrando ingresar al podio por novena vez en el año, en 16 carreras disputadas.

- En la segunda carrera, el uruguayo salió desde la posición 8 y ascendió hacia el quinto lugar. Debido a que el español Azcona terminó 14º en esta carrera, Urrutia descontó 16 puntos y finalizó esta segunda carrera a 17 puntos del líder en la general.

Santiago Urrutia en la etapa de Zhejiang

- En la tercera carrera, Santiago inició segundo y rápidamente alcanzó el primer lugar tras superar al húngaro Michelisz. Mientras defendía esa primera posición, su auto se golpeó con el auto del español Azcona, lo que generó un daño en uno de sus neumáticos y Urrutia debió concurrir a boxes para cambiar el neumático trasero izquierdo. Retornó a la carrera en el lugar 15 y escaló posiciones hasta finalizar en el décimo lugar, posición que lo alejó del líder Mikel Azcona, quien ganó esta última carrera.

Principales posiciones del TCR World Tour:

Mikel Azcona – Hyundai (España) – 445 puntos

Norbert Michelisz – Hyundai (Hungría) – 412 puntos

Santiago Urrutia – Geely (Uruguay) – 406 puntos

Thed Björk – Geely (Suecia) – 353 puntos

Aurélien Comte – Cupra (Francia) – 336 puntos

Yann Erlacher – Geely (Francia) – 333 puntos

Próxima actividad: Última fecha de 19 al 22 de noviembre

Las últimas dos carreras marcarán el cierre del mundial de autos de turismos 2026. El 21 y 22 de noviembre en Macao se definirá quién será el campeón de esta temporada.

Los pilotos que corren con posibilidades de ganar son el español Mikel Azcona, el húngaro Norbert Michelisz y el uruguayo Santiago Urrutia.