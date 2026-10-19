Santiago Urrutia tuvo un gran fin de semana en China con dos victorias en las tres carreras del TCR World Tour que le permitieron acercarse al líder a falta de dos etapas

El piloto uruguayo Santiago Urrutia tuvo un gran fin de semana con dos primeros puestos y un tercer lugar en el circuito de Chegndú, China , por la 6a fecha del TCR World Tour , lo que le permitió acercarse al líder de la clasificación general.

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Luego, fue tercero en la segunda carrera y ganó la tercera, lo que le permitió quedar segundo en el campeonato y acortar distancia con el líder del mundial de autos de turismo, el español Mikel Azcona.

Antes de esta fecha, Azcona llevaba 49 puntos de ventaja y Urrutia logró reducir a 23 puntos la ventaja actual, a falta de las cinco carreras finales para terminar el TCR World Tour.

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Con su última victoria, Urrutia llegó a la quinta carrera ganada de las 15 que lleva el mundial y es el piloto con más triunfos en el año, seguid por Azcona con tres.

El próximo fin de semana del 24 y 25 de octubre se correrán tres carreras más en el circuito de Zhejiang, China.

Victoria de Santiago Urrutia en China

Así fue el fin de semana de Santia Urrutia en Chegndú:

En la primera carrera, el uruguayo largó en tercera posición y en la primera vuelta ya se encontraba liderando la carrera, manteniendo el primer lugar hasta el final.

Luego, en la segunda, partió desde la posición número ocho y terminó tercero.

Victoria de Santiago Urrutia en China

Y en la tercera carrera largó primero y mantuvo el liderato.

Principales posiciones del TCR World Tour:

1) Mikel Azcona (España) 373 puntos

2) Santiago Urrutia (Uruguay) 350 puntos

3) Norbert Michelisz (Hungría) 322 puntos

4) Yann Erlacher (Francia) 303 puntos

5) Thed Bjork (Suecia) 289 puntos

Últimas dos fechas:

24-25/10 en el circuito de Zhejiang, China (3 carreras)

19-22/11 en Macao (2 carreras)