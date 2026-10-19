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El especial festejo de los hinchas de Liverpool junto a sus jugadores tras el triunfo ante Peñarol al ritmo de La cumbia de los trapos; mirá el video

Luego del partido, los futbolistas hicieron ejercicios para bajar las cargas y los hinchas se acercaron parta alentarlos

19 de octubre de 2026 12:04 hs

El festejo de los hinchas de Liverpool junto a los jugadores tras el triunfo ante Peñarol

Los hinchas de Liverpool tuvieron un especial festejo junto a sus jugadores tras el triunfo 1-0 ante Peñarol de este domingo en el Parque Viera, resultado que dejó a los dirigidos por Jorge Fossati primeros en la tabla del Torneo Clausura.

Luego del partido, los futbolistas hicieron ejercicios en bicicleta para bajar las cargas del encuentro.

Ese movimiento fue en un espacio del Parque Viera, al que llegaron los hinchas para alentar a sus jugadores, observándolos desde atrás del tejido y con algunos de ellos subidos al perímetro.

El festejo de los hinchas de Liverpool junto a los jugadores tras el triunfo ante Peñarol

El festejo de los hinchas de Liverpool junto a los jugadores tras el triunfo ante Peñarol

En un clima de alegría tras la importante victoria, por los parlantes sonó La cumbia de los trapos, la histórica canción futbolera del grupo argentino Yerba Brava, la que fue cantada por los parciales negriazules, que volvieron a ilusionarse ante la posibilidad de ir por un nuevo título.

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