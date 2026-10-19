Los hinchas de Liverpool tuvieron un especial festejo junto a sus jugadores tras el triunfo 1-0 ante Peñarol de este domingo en el Parque Viera, resultado que dejó a los dirigidos por Jorge Fossati primeros en la tabla del Torneo Clausura.
El especial festejo de los hinchas de Liverpool junto a sus jugadores tras el triunfo ante Peñarol al ritmo de La cumbia de los trapos; mirá el video
Luego del partido, los futbolistas hicieron ejercicios para bajar las cargas y los hinchas se acercaron parta alentarlos