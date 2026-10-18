Las posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual tras la resonante victoria de Liverpool sobre Peñarol

Peñarol perdió 1-0 ante Liverpool por la fecha 11 del Torneo Clausura en un resultado que complica seriamente sus posibilidades en la temporada.
Con este resultado, tan justo como merecido, Liverpool pasó a ser el único líder del certamen aprovechando la caída que experimentó esta mañana Montevideo City Torque contra Albion.
Los negriazules suman ahora 24 puntos contra 22 de City Torque. Peñarol quedó relegado con 20, pierde pie y deberá ahora enfocarse de ahora en más en la Tabla Anual, relojeando qué pasa con Liverpool en este Clausura.
Quedan cuatro fechas y los negriazules sacaron una apreciable ventaja sobre los aurinegros y esperan qué pasará con Nacional este lunes.
En la próxima fecha visitarán a Nacional, en la 13 serán locales (juegan en el Viera porque en Belvedere está en marcha la construcción del nuevo estadio) con Juventud, en la 14 visitarán a Danubio y cerrarán de locales contra Wanderers.
Nacional afila sus garras. Tras ganarle el clásico a Peñarol y de la mano de Daniel Carreño, el tricolor está en franca remontada.
Este lunes recibe a Deportivo Maldonado en el cierre de la fecha con gran ilusión de ganar y quedar a solo un punto de Liverpool.
Cuando parecía que el gran objetivo de Nacional era llegar a clasificar a Copa Libertadores, Peñarol se derrumba, City Torque se debilitó y Liverpool parece ser el único que sigue en forma. Las chances de bicampeonato del tricolor son ahora por primera vez tangibles en la temporada.
A Nacional le quedan, además del Depor mañana, Liverpool (local), Danubio (visitante), Albion (local) y Cerro (visitante).
Peñarol se aferra a la Tabla Anual donde lidera con 63 puntos.
Pero si el Depor Maldonado le gana este lunes a Nacional -en toda la temporada lo tuvo a maltraer al tricolor- la distancia se reducirá a apenas un punto.
Si Nacional gana, la distancia en la Anual pasará a ser de cinco sobre los tricolores con 12 unidades por jugarse (en ese caso se mantendrá cuatro arriba de Deportivo Maldonado). Además, los tres puntos le permitirán a Nacional saltar al tercer lugar de la tabla acumulada.
A Peñarol le queda jugar con Juventud (de visitante, pero negocia ir al Centenario), Wanderers (local pero sin hinchas por sanción), Defensor Sporting (visitante) y Cerro Largo (local con la vuelta los hinchas).
Si Deportivo Maldonado gana este lunes, sus acciones subirán fuerte y le quedará por jugar con Danubio (local), Albion (visitante), Cerro (local) y Boston River (visitante).
Mirá en esta nota cómo quedó la tabla del descenso.