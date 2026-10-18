Las posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual tras la resonante victoria de Liverpool sobre Peñarol

Peñarol perdió 1-0 ante Liverpool por la fecha 11 del Torneo Clausura en un resultado que complica seriamente sus posibilidades en la temporada.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Con este resultado, tan justo como merecido, Liverpool pasó a ser el único líder del certamen aprovechando la caída que experimentó esta mañana Montevideo City Torque contra Albion .

Los negriazules suman ahora 24 puntos contra 22 de City Torque. Peñarol quedó relegado con 20, pierde pie y deberá ahora enfocarse de ahora en más en la Tabla Anual, relojeando qué pasa con Liverpool en este Clausura.

Quedan cuatro fechas y los negriazules sacaron una apreciable ventaja sobre los aurinegros y esperan qué pasará con Nacional este lunes.

El emotivo mensaje de Leonel Jaime por el Día de la Madre en Argentina, a la espera de recuperar su nivel con Peñarol ante Liverpool por el Torneo Clausura

Baja de último momento en Peñarol: Lucas Ferreira no jugará hoy en el partido clave ante Liverpool por el Torneo Clausura

En la próxima fecha visitarán a Nacional, en la 13 serán locales (juegan en el Viera porque en Belvedere está en marcha la construcción del nuevo estadio) con Juventud, en la 14 visitarán a Danubio y cerrarán de locales contra Wanderers.

Nacional afila sus garras. Tras ganarle el clásico a Peñarol y de la mano de Daniel Carreño, el tricolor está en franca remontada.

Este lunes recibe a Deportivo Maldonado en el cierre de la fecha con gran ilusión de ganar y quedar a solo un punto de Liverpool.

Cuando parecía que el gran objetivo de Nacional era llegar a clasificar a Copa Libertadores, Peñarol se derrumba, City Torque se debilitó y Liverpool parece ser el único que sigue en forma. Las chances de bicampeonato del tricolor son ahora por primera vez tangibles en la temporada.

A Nacional le quedan, además del Depor mañana, Liverpool (local), Danubio (visitante), Albion (local) y Cerro (visitante).

Peñarol se aferra a la Tabla Anual donde lidera con 63 puntos.

Pero si el Depor Maldonado le gana este lunes a Nacional -en toda la temporada lo tuvo a maltraer al tricolor- la distancia se reducirá a apenas un punto.

Si Nacional gana, la distancia en la Anual pasará a ser de cinco sobre los tricolores con 12 unidades por jugarse (en ese caso se mantendrá cuatro arriba de Deportivo Maldonado). Además, los tres puntos le permitirán a Nacional saltar al tercer lugar de la tabla acumulada.

A Peñarol le queda jugar con Juventud (de visitante, pero negocia ir al Centenario), Wanderers (local pero sin hinchas por sanción), Defensor Sporting (visitante) y Cerro Largo (local con la vuelta los hinchas).

Si Deportivo Maldonado gana este lunes, sus acciones subirán fuerte y le quedará por jugar con Danubio (local), Albion (visitante), Cerro (local) y Boston River (visitante).

Mirá en esta nota cómo quedó la tabla del descenso.