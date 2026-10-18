Así quedó la tabla del descenso tras el triunfo de Danubio sobre Central Español: mirá el fixture de los equipos que están más comprometidos

Danubio logró este domingo un trascendente triunfo para la tabla del descenso al ganarle como local 1-0 a Central Español con un gol de penal de Sebastián "Papelito" Fernández.
Con ese resultado, Central Español cayó en zona de descenso por primera vez en la temporada. Ahora está entre los tres que bajan, cuando termine el Torneo Clausura, junto a Progreso y el propio Danubio.
Progreso tiene 71 puntos y un promedio de 1,014, Danubio suma 75 con un promedio de 1,071. Central Español, que proviene de Segunda División, promedia 1,152.
Albion, de la mano de Diego Franco, sumó los últimos nueve puntos que jugó y se alejó del descenso con un promedio de 1,303.
Wanderers, cuando quedan cuatro fechas, está seis puntos arriba de Danubio (81) y promedia 1,157.
Cerro suma 82 y promedia 1,171.
Los villeros empataron el viernes 1-1 con Cerro Largo, otro comprometido con 83 puntos y un promedio de 1,186.
Progreso se sostuvo porque le ganó 2-0 a Juventud. Wanderers se complicó al perder 3-0 contra Racing.
A cada equipo le quedan 12 puntos por disputar.
Los cinco rivales que le quedan a Progreso
Wanderers, fecha 12
Defensor Sporting, fecha 13
Cerro Largo, fecha 14
Montevideo City Torque, fecha 15
Los cinco rivales que le quedan a Danubio
Deportivo Maldonado, fecha 12
Nacional, fecha 13
Liverpool, fecha 14
Albion, fecha 15
Los cinco rivales que le quedan a Cerro
Emiliano Rodríguez celebra su gol contra Peñarol
Foto: Enzo Santos/ FocoUy
Montevideo City Torque, fecha 12
Central Español, fecha 13
Deportivo Maldonado, fecha 14
Nacional, fecha 15
Los cinco rivales que le quedan a Wanderers
Maximiliano Silvera de Nacional ante Nicolás Cabral de Wanderers por el Torneo Clausura
FOTO: Dante Fernández/FocoUy
Progreso, fecha 12
Peñarol, fecha 13
Juventud, fecha 14
Liverpool, fecha 15
Los cinco rivales que le quedan a Albion
Foto: Dante Fernández/FocoUy
Central Español, fecha 12
Deportivo Maldonado, fecha 13
Nacional, fecha 14
Danubio, fecha 15
Los cinco rivales que le quedan a Cerro Largo
Boston River, fecha 12
Racing, fecha 13
Progreso, fecha 14
Peñarol, fecha 15
Los cinco rivales que le quedan a Central Español
Foto: Dante Fernández/Focouy
Albion, fecha 12
Cerro, fecha 13
Boston River, fecha 14
Racing, fecha 15