Así quedó la tabla del descenso tras el triunfo de Danubio sobre Central Español: mirá el fixture de los equipos que están más comprometidos

Danubio logró este domingo un trascendente triunfo para la tabla del descenso al ganarle como local 1-0 a Central Español con un gol de penal de Sebastián "Papelito" Fernández.

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Con ese resultado, Central Español cayó en zona de descenso por primera vez en la temporada. Ahora está entre los tres que bajan, cuando termine el Torneo Clausura, junto a Progreso y el propio Danubio.

Progreso tiene 71 puntos y un promedio de 1,014 , Danubio suma 75 con un promedio de 1,071. Central Español, que proviene de Segunda División, promedia 1,152.

Albion , de la mano de Diego Franco , sumó los últimos nueve puntos que jugó y se alejó del descenso con un promedio de 1,303.

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Clubes de la Segunda División Profesional votaron por cambiar los descensos a cuatro fechas de finalizar el torneo: solo el último de la categoría irá a un repechaje

Wanderers, cuando quedan cuatro fechas, está seis puntos arriba de Danubio (81) y promedia 1,157.

Cerro suma 82 y promedia 1,171.

Los villeros empataron el viernes 1-1 con Cerro Largo, otro comprometido con 83 puntos y un promedio de 1,186.

Progreso se sostuvo porque le ganó 2-0 a Juventud. Wanderers se complicó al perder 3-0 contra Racing.

A cada equipo le quedan 12 puntos por disputar.

Los cinco rivales que le quedan a Progreso

Lautaro De León Foto: Enzo Santos/Focouy

Wanderers, fecha 12

Defensor Sporting, fecha 13

Cerro Largo, fecha 14

Montevideo City Torque, fecha 15

Los cinco rivales que le quedan a Danubio

Cristhian Tizón Foto: @DanubioFC

Deportivo Maldonado, fecha 12

Nacional, fecha 13

Liverpool, fecha 14

Albion, fecha 15

Los cinco rivales que le quedan a Cerro

Emiliano Rodríguez celebra su gol contra Peñarol Foto: Enzo Santos/ FocoUy

Montevideo City Torque, fecha 12

Central Español, fecha 13

Deportivo Maldonado, fecha 14

Nacional, fecha 15

Los cinco rivales que le quedan a Wanderers

Maximiliano Silvera de Nacional ante Nicolás Cabral de Wanderers por el Torneo Clausura FOTO: Dante Fernández/FocoUy

Progreso, fecha 12

Peñarol, fecha 13

Juventud, fecha 14

Liverpool, fecha 15

Los cinco rivales que le quedan a Albion

Albion Foto: Dante Fernández/FocoUy

Central Español, fecha 12

Deportivo Maldonado, fecha 13

Nacional, fecha 14

Danubio, fecha 15

Los cinco rivales que le quedan a Cerro Largo

Diego Daguerre Foto: @CerroLargoFC

Boston River, fecha 12

Racing, fecha 13

Progreso, fecha 14

Peñarol, fecha 15

Los cinco rivales que le quedan a Central Español

Mariano Aguilera Foto: Dante Fernández/Focouy

Albion, fecha 12

Cerro, fecha 13

Boston River, fecha 14

Racing, fecha 15