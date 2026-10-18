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Así quedó la tabla del descenso tras el triunfo de Danubio sobre Central Español: mirá el fixture de los equipos que están más comprometidos

Por primera vez en la temporada, Central Español cayó a zona de descenso y las últimas cuatro fechas que quedan serán dramáticas en la parte baja de la tabla

18 de octubre de 2026 19:46 hs
Sebastián Fernández

Sebastián Fernández

Foto: @DanubioFC

Danubio logró este domingo un trascendente triunfo para la tabla del descenso al ganarle como local 1-0 a Central Español con un gol de penal de Sebastián "Papelito" Fernández.

Con ese resultado, Central Español cayó en zona de descenso por primera vez en la temporada. Ahora está entre los tres que bajan, cuando termine el Torneo Clausura, junto a Progreso y el propio Danubio.

Progreso tiene 71 puntos y un promedio de 1,014, Danubio suma 75 con un promedio de 1,071. Central Español, que proviene de Segunda División, promedia 1,152.

Albion, de la mano de Diego Franco, sumó los últimos nueve puntos que jugó y se alejó del descenso con un promedio de 1,303.

Clubes de la Segunda División Profesional votaron por cambiar los descensos a cuatro fechas de finalizar el torneo: solo el último de la categoría irá a un repechaje

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Wanderers, cuando quedan cuatro fechas, está seis puntos arriba de Danubio (81) y promedia 1,157.

Cerro suma 82 y promedia 1,171.

Los villeros empataron el viernes 1-1 con Cerro Largo, otro comprometido con 83 puntos y un promedio de 1,186.

Progreso se sostuvo porque le ganó 2-0 a Juventud. Wanderers se complicó al perder 3-0 contra Racing.

A cada equipo le quedan 12 puntos por disputar.

Los cinco rivales que le quedan a Progreso

Lautaro De León

Lautaro De León

Wanderers, fecha 12

Defensor Sporting, fecha 13

Cerro Largo, fecha 14

Montevideo City Torque, fecha 15

Los cinco rivales que le quedan a Danubio

Cristhian Tizón

Cristhian Tizón

Deportivo Maldonado, fecha 12

Nacional, fecha 13

Liverpool, fecha 14

Albion, fecha 15

Los cinco rivales que le quedan a Cerro

Emiliano Rodríguez celebra su gol contra Peñarol

Emiliano Rodríguez celebra su gol contra Peñarol

Montevideo City Torque, fecha 12

Central Español, fecha 13

Deportivo Maldonado, fecha 14

Nacional, fecha 15

Los cinco rivales que le quedan a Wanderers

Maximiliano Silvera de Nacional ante Nicolás Cabral de Wanderers por el Torneo Clausura

Maximiliano Silvera de Nacional ante Nicolás Cabral de Wanderers por el Torneo Clausura

Progreso, fecha 12

Peñarol, fecha 13

Juventud, fecha 14

Liverpool, fecha 15

Los cinco rivales que le quedan a Albion

Albion

Albion

Central Español, fecha 12

Deportivo Maldonado, fecha 13

Nacional, fecha 14

Danubio, fecha 15

Los cinco rivales que le quedan a Cerro Largo

Diego Daguerre

Diego Daguerre

Boston River, fecha 12

Racing, fecha 13

Progreso, fecha 14

Peñarol, fecha 15

Los cinco rivales que le quedan a Central Español

Mariano Aguilera

Mariano Aguilera

Albion, fecha 12

Cerro, fecha 13

Boston River, fecha 14

Racing, fecha 15

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